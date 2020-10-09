مناوشات بين الجماهير بعد رفض احتجاج النصر

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير النصراوية والهلالية مع القرار الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني رسميًا.

رفض احتجاج النصر

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من نادي النصر السعودي، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قد تقدمت باحتجاج للاتحاد الآسيوي، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة، ورد النادي الإيراني بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مناوشات جماهيرية على “تويتر”

ودشنت الجماهير هاشتاق يحمل اسم رفض احتجاج النصر على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات في صدارة قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير معه.

وأعربت جماهير العالمي عن حزنها لرفض احتجاج النصر بشكل رسمي اليوم، حيث كانت تطمح أن يعود فريقها إلى المشاركة؛ والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2020، خاصة أنه كان يسير بشكل مميز وخسر بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وكتب حساب يحمل اسم “العالمي”: “حقق النصر كأس الكؤوس والسوبر الآسيوي وذهب عن طريقها للمونديال العالمي الأول بالنسبة لدوري أبطال آسيا مجرد تحصيل حاصل يكفي النصر الأولوية في المنجزات ويأتي البقية من بعده”.

وقالت “وجدان”: “فريقي خرج من آسيا بفخر.. خرج وهو ممثل المملكة الوحيد خرج بشرفه خرج بركلات حظ وجمهور الهلال يقولون ما وردتموها مواريد الأبطال وهم يحفرون في البطولة من عام٢٠٠٠ العالمية صعبة قوية”.

على الجانب الآخر، دخلت جماهير الهلال في مناوشات، حيث أكدوا أن قرار رفض احتجاج النصر كان متوقعًا، وأشادوا بمستوى فريقهم، وكتبت “الزعيمة”: “ستبقى الآسيوية عقدة للنصراوية”، وقالت “الزعيمة منورة”: “وتبقى الآسيوية صعبة قوية حتى ما تجيبها جيبها من الملعب وفكنا من الضجيج”.

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