منح غوميز إجازة قصيرة من الهلال

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الهلال منح مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز إجازة قصيرة قبل انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021، حيث سيبدأ في الـ17 من أكتوبر الجاري.

وكتب غوميز عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم: “الشيخ غوميز سيحصل على إجازة قصيرة لبضعة أيام “.

غوميز يُتوج بـ الدوري مع الهلال:

وكان غوميز تُوج مع الزعيم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، كما شارك مع الأزرق في دوري أبطال آسيا 2020، قبل استبعاد الفريق العاصمي بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

النزهان يُهاجم اتحاد القدم:

وفي وقت سابق، وجّه محمد النزهان، نجم الهلال الأسبق، رسالة نارية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب عدم تدخله بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وتحدث النزهان عبر مقطع فيديو قائلًا: “طالما الاتحاد السعودي لكرة القدم ضعيف، فهذا يعني أنه لن يقوم بفعل أي شيء تجاه قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وأضاف النزهان: “كان يجب على اتحاد القدم، تهديد الاتحاد الآسيوي بسحب الأندية السعودية الـ4 المشاركة في دوري أبطال آسيا مثلما فعل الوحدة الإماراتي وذلك ردًّا على استبعاد الهلال، ليكون الاتحاد الآسيوي بموقف محرج”. وأبدى النزهان حزنه الشديد من شماتة بعض اللاعبين والأندية في استبعاد الزعيم من دوري أبطال آسيا.

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