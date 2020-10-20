منخفض جوي مرتقب على السعودية و5 دول وهذا تأثيره

المواطن - الرياض

استعرض الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثير المنخفض الجوي المرتقب على المملكة و5 دول عربية أخرى.

وأوضح الحصيني، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نراقب ونتابع منخفضًا جويًّا يتمركز في وسط البحر المتوسط ومتوقع تحركه ناحية الشرق، ومتوقع أن يؤثر على شمال مصر وشرق البحر المتوسط، وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة نهاية هذا الأسبوع واحتمال تمتد آثاره على أجزاء من شمال المملكة.

وتابع أنه متوقع رياح متوسطة يوم غد الثلاثاء، على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والكويت والإمارات والربع الخالي وشمال شرق منطقة مكة وشرق نجران.

ونصح الحصيني بالسفر فجرًا أو الساعات المتأخرة من الليل، حيث الرياح تخف سرعتها؛ وذلك حفاظًا على واجهة السيارات بطريق الرياض الشرقية؛ لأن طبيعة الأرض رملية.

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