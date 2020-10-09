منسق إعلامي سابق بالفيفا: احتجاج النصر صحيح ولكن!

المواطن - مروة نبيل

علق مرزوق العجمي المنسق الإعلامي السابق في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني.

الانضباط ترفض احتجاج النصر

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من نادي النصر، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قد تقدمت باحتجاج للاتحاد الآسيوي، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، لتسجيلهم قبل أيام من البطولة، ورد النادي الإيراني، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العجمي: الاحتجاج صحيح ولكن آلية التقديم خاطئة

وقال العجمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “لجنة الانضباط والأخلاق في AFC قبل قليل، ترفض احتجاج النصر، وتقر شرعية قيد لاعبي بيرسوبوليس”.

وتابع: “المادة 59 من لائحة دوري أبطال آسيا 2020 والتي استندت عليها لجنة الانضباط والأخلاق في AFC، تتعلق بـ”آلية تقديم الاحتجاج من قبل المتضرر”! مجلس إدارة نادي النصر مطالب ببيان صحافي “صريح وغير عاطفي”، لأن هذه المادة “كارثية”.. “آلية”؟!”.

وأضاف: “قرار لجنة الانضباط والأخلاق في AFC لم يتضمن فرض “غرامية مالية” على النصر (بحسب المادة 59.3) وهذا دليل على أن “الاحتجاج صحيح وموضوعي”.. المشكلة كانت في “آلية تقديم الاحتجاج وليس في جديته وموضوعيته”!”.

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