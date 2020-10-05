منسق إعلامي سابق لدى الفيفا يكشف تطورات بشأن احتجاج النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف مرزوق العجمي المنسق الإعلامي السابق في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم عن تطورات جديدة تخص الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني بعد لقائهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي بموقف لا يُحسد عليه

وكتب العجمي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الاثنين: “مصدر مسؤول فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال لي قبل قليل، لو تم تطبيق اللائحة سيتم اعتبار بيرسبوليس منهزمًا بثلاثية دون رد، والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي مُطالب باتخاذ قرار فوري، الاتحاد الآسيوي بموقف لا يُحسد عليه، وعليه أن يُمارس كرة القدم ولا شيء غيرها، انصفوا العالمي”.

وكانت إدارة نادي النصر، قررت التقدم باحتجاج للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد فريق بيرسبوليس، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في دور الـ4 بدوري أبطال آسيا.

النصر يكشف عقوبة الفيفا لنادي بيرسبوليس

وكُشفت مستجدات حول شكوى العالمي ضد الفريق الإيراني، حيث استند أصفر العاصمة وبالدليل في احتجاجه ضد بيرسبوليس على أن النادي الإيراني لم يدفع مستحقات مدربه السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مما جعل الفيفا يُصدر قرارًا بمنع بيرسبوليس من قيد أي لاعبين جدد وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وكانت إدارة النصر قررت التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري الأبطال بعد تسجيلهم، حيث خالف الفريق الإيراني قرار الفيفا الأخير الصادر بحقه.

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