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منصات حساب المواطن تنفذ مليون عملية بالربع الثالث من 2020

منصات حساب المواطن تنفذ مليون عملية بالربع الثالث من 2020

2020/10/05
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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منصات حساب المواطن تنفذ مليون عملية بالربع الثالث من 2020
المواطن - الرياض

نشر المتحدث باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، مقطع فيديو يتضمن ملخصًا للعمليات التي تمت عبر منصات حساب المواطن في الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب الإحصائيات فقد أنجزت خدمة صوتك مسموع 116 ألف طلب، فيما تلقى مركز الاتصال 580 ألف مكالمة هاتفية، أما الطلبات التقنية فقد بلغت 61 ألف طلب، إضافة إلى إنجاز 151 ألف طلب عبر تويتر.

هذا ومن المقرر إيداع حساب المواطن الدفعة 35 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم في اليوم التاسع من الشهر الجاري بدلًا من اليوم العاشر الذي يصادف يوم الجمعة.

وكان البرنامج أعلن أمس الأحد صدور نتائج الأهلية للدورة 35 “شهر أكتوبر 2020م”، وأكد أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية التالية عبر الرابط التالي هنا

وكان حساب المواطن قد أوضح سابقًا أنه يمكن لمن يريد التظلم على نتيجة “غير مؤهل” تقديم اعتراض خلال ثلاثة أشهر من ظهور النتيجة مع إرفاق كافة البيانات.

 


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