منصة أبشر توضح آلية التعامل مع فقدان كلمة السر والمخالفات

المواطن - الرياض

ردت منصة أبشر على أبرز خمسة أسئلة وردت إليها بشأن فقدان كلمة السر أو كلمة المرور للدخول على المنصة، ومدى إمكانية توقيع غرامة تأخير على انتهاء الإقامة لابن المواطنة.

وأوضحت المنصة، أن ظهور ملاحظة كلمة المرور خطأ أثناء الدخول على الحساب، يتطلب اختيار “نسيت كلمة المرور” من الصفحة الرئيسية للمنصة، ومن ثم إنشاء كلمة مرور جديدة، وكذلك تسجيل الدخول مجددًا للمنصة باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الجديدة.

وأشارت منصة أبشر إلى أن تجديد استمارة المركبة يتطلب سداد المخالفات المرورية في حال وجودها.

ولفتت إلى أن توثيق رقم جديد في حساب “أبشر” يحتاج إلى تحديث رقم الجوال الجديد، من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية القريبة، مبينةً أنه لمعرفة مواقع تلك الأجهزة يُرجى اختيار مراكز التسجيل والتفعيل في أسفل الصفحة الرئيسية للمنصة.

وشددت على أنه في حال ظهور ملاحظة “لا توجد بيانات مسجلة” عند تسجيل مولود جديد، يُرجى التأكد من تسجيل بيانات المولود من قبل المستشفى ثم تنفيذ الخدمة.

ونوهت منصة أبشر إلى وجود غرامة تأخير بعد مضي 3 أيام على انتهاء الإقامة لابن المواطنة في حال عدم التجديد.

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