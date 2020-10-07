منصور الحربي مطلوب في الهلال والوحدة

المواطن - مروة نبيل

تلقى منصور الحربي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أكثر من عرض خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

منصور الحربي يتلقى أكثر من عرض:

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا، إلى اقتراب رحيل منصور الحربي عن صفوف الاتحاد رسميًّا، بعدما أبلغته الإدارة بالبحث عن عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أنه لم يُشارك في التدريبات استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويمتلك اللاعب عرضين من ناديي الهلال والوحدة، حيث يرغب الثنائي في التعاقد معه بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل بعد عدم حاجة الاتحاد إلى خدماته، وذلك وفقًا لمصادر موقع “جول”.

ومن المنتظر أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى ينتظم الحربي في تدريباته فريقه الجديد استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الدوري السعودي للمحترفين:

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقها يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، بمواجهة الشباب ضد أبها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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