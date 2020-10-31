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منطقة مكة المكرمة على رادار الإنذار المبكر
غبار وتدني الرؤية حتى السابعة مساء

منطقة مكة المكرمة على رادار الإنذار المبكر

2020/10/31
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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منطقة مكة المكرمة على رادار الإنذار المبكر مكة المكرمة
المواطن - الرياض

أصدر الإنذار المبكر في هيئة الأرصاد تنبيهاً لأهالي منطقة مكة المكرمة بشأن الحالة الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة داعيًا إلى استمرار متابعة الحالة الجوية.

إنذار لأهالي مكة المكرمة

وتضمن تنبيه الأرصاد تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب الرياح الشديدة التي تثير الغبار والعوالق الترابية خيث يشمل التنبيه عددًا من المحافظات أهمها العرضيات وميسان والطائف.

وقال الإنذار المبكر إن التنبيه يمتد من الساعة الواحدة وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت الموافق 14-03-1442

 

حالة الطقس اليوم

وكانت توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، تبوك). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 42كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.


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