منع تعبئة الفول في الصحون والأكياس والتميس في قطع الكرتون

المواطن - مكة المكرمة

وجهت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تعليمات مشددة ‏بمنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها ‏بالقصدير.‏

وشملت التعليمات أيضًا، حظر استخدام أكياس البلاستيك أو قطع الكرتون ‏الملوثة، واستبدالها بالأطباق الورقية النظيفة لحفظ أقراص ‏التميس، حيث أكدت الأمانة أنه في حال ضبط تجاوزات سيتم اتخاذ إجراءات ‏رادعة بحق المخالفين.

وجاءت تلك التعليمات عقب حملة موسعة على أفران بيع (التميس ‏والفول)؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وتفعيل ‏الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ‏المستجد.

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