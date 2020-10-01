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منع تعبئة الفول في الصحون والأكياس والتميس في قطع الكرتون
توجيه من وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة

منع تعبئة الفول في الصحون والأكياس والتميس في قطع الكرتون

2020/10/01
الساعة 9:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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منع تعبئة الفول في الصحون والأكياس والتميس في قطع الكرتون
المواطن - مكة المكرمة

وجهت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تعليمات مشددة ‏بمنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها ‏بالقصدير.‏

وشملت التعليمات أيضًا، حظر استخدام أكياس البلاستيك أو قطع الكرتون ‏الملوثة، واستبدالها بالأطباق الورقية النظيفة لحفظ أقراص ‏التميس، حيث أكدت الأمانة أنه في حال ضبط تجاوزات سيتم اتخاذ إجراءات ‏رادعة بحق المخالفين.

وجاءت تلك التعليمات عقب حملة موسعة على أفران بيع (التميس ‏والفول)؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وتفعيل ‏الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ‏المستجد.


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