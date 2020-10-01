منع تعبئة الفول في الصحون والأكياس والتميس في قطع الكرتون

المواطن - مكة المكرمة
وجهت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تعليمات مشددة بمنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.
وشملت التعليمات أيضًا، حظر استخدام أكياس البلاستيك أو قطع الكرتون الملوثة، واستبدالها بالأطباق الورقية النظيفة لحفظ أقراص التميس، حيث أكدت الأمانة أنه في حال ضبط تجاوزات سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.
وجاءت تلك التعليمات عقب حملة موسعة على أفران بيع (التميس والفول)؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
لازالت محلات الفول غير ملتزمة بالقرار