من الأقرب لضم أحمد أشرف من الهلال ؟

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، مصير اللاعب أحمد أشرف، وذلك بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

3 فرق تتنافس بشراسة لضم أحمد أشرف:

وظهر في الصورة حتى الآن 3 فرق راغبة في ضم أشرف وهم التعاون والرائد والفيصلي وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

ويعد الفيصلي الأقرب لضم أشرف، خاصة أن المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب عنابي سدير يرغب في توظيف اللاعب وإعطائه الفرصة التي لم يحصل عليها مع الهلال.

وكان أحمد أشرف لعب مع الفيصلي موسم 2019/ 2020 على سبيل الإعارة من نادي الهلال.

يذكر أن الإدارة الهلالية اشترطت الحصول على 3 ملايين ريال من أجل الموافقة على بيع عقده بشكل نهائي.

الهلال يقترب من فيتو:

وفي سياق آخر، أصبح نادي الهلال قريبًا من ضم اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو، نجم نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية بعد يومين من الآن.

وسيكون انضمام فيتو بمثابة دليل على اقتراب كل من سالم الدوسري وعمر خربين من الرحيل عن أزرق العاصمة.

جدير بالذكر أن فييتو يستطيع اللعب في مركزين، حيث يمكنه شغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر واللعب كمهاجم مما يعني قدرته على القيام بواجبات مركز سالم الدوسري وعمر خربين.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن سالم الدوسري يرغب في الاحتراف الخارجي، بينما سيرحل خربين لهبوط مستواه الفني مع الفريق الهلالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Torcedores البرتغالية فإن الهلال سيتعاقد مع فيتو حتى ديسمبر 2023 في صفقة قيمتها 11 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة البرتغالية أن سبورتينج لشبونة سيحتفظ بنسبة 20% من بطاقة اللاعب الأرجنتيني، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هو من طلب التعاقد مع اللاعب فيتو.

وسبق للاعب لوسيانو فيتو اللعب في صفوف أندية عدة، مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وراسينج كلوب الأرجنتيني وفياريال الإسباني وإشبيلية الإسباني، إضافة لفريق فولهام الإنجليزي.

ويركز الهلال خلال الفترة المقبلة على حسم الصفقات المميزة، وذلك للمنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

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