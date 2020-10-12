من الأقرب للرحيل عن النصر ؟

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر قرارًا برحيل أحد اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن فيتوريا لم يعد بحاجة إلى خدمات المدافع عمر هوساوي ليكون الأقرب من الرحيل عن العالمي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتستعد إدارة العالمي خلال الفترة المقبلة لتوقيع مخالصة مالية مع عمر هوساوي.

جماهير النصر تُهاجم فيتوريا

في سياق آخر، تعرض فيتوريا لهجوم شديد من قبل جماهير العالمي والنقاد الرياضيين خلال الفترة الأخيرة.

رحيل أيمن يحيى يُغضب النصراويين

وجاء الهجوم بسبب رغبة فيتوريا التفريط في اللاعب أيمن يحيى موهبة العالمي الشابة، حيث قال عنه الإعلامي أحمد القحطاني عبر حسابه في “تويتر” : “أيمن يحيى مهاجم واعد، ولاعب طرف مهاري قوي، وأحد الحلول المميزة في النصر.. يحتاج في هذه المرحلة العمرية للثقة في قدراته وتطويرها ومنحه فرصة المشاركة في المباريات”.

وأضاف القحطاني: ” إن صح خبر إعارته لأحد الأندية، فهو عبث فني واضح، وخلل في رؤية واقع ومستقبل العالمي”. أما الناقد الرياضي عادل الملحم فقال عبر “تويتر” : “هناك من يتحدث عن إعارة الرائع أيمن يحيى والإبقاء على عبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الدوسري، إن صحت هذه الأخبار فهذه أم المصائب”.

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