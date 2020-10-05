من حب من قلب

العديد من الأشخاص يريدون معرفة من هو مغني أغنية من حب من قلب وذلك لأنها واحدة من أجمل وأفضل الأغاني التي انتشرت على الساحة الموسيقية كما أن كلماتها جميلة ومعبرة للغاية.

نبذة عن عزازي

يعتبر العزازي هو مغني أغنية من حب من قلب وهو من أفضل المغنيين الموجودين في الساحة وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء التي تخص هذا المغني للتعرف عليه عن قرب ومعرفة أغانيه وكذلك ألقابه وكل شيء يخصه.

بدأ العزازي مسيرته الفنية وهو في عام الثالثة عشر حيث بدأ بالعزف على آلة العود وتعلق بها بشكل كبير للغاية وأصبح يستخدمها في معظم أوقاته.

قام العزازي بشراء أول آلة عود في حياته وتعلم عليها العزف بطريقة منفردة دون توجيه من أحد أو إرشادات.

أبدع العزازي في استخدام العود وبدأ في الغناء بجانب استخدامه له حتى أصبح واحد من أفضل المطربين في الوطن العربي والذي أشتهر بشدة.

قام الجمهور بإطلاق العديد من الألقاب عليه وهناك لقب قريب للغاية من قلبه وهو قلب سيد الأوتار.

حيث يعني هذا اللقب بمثابة اعتراف من الجمهور والعالم كله على موهبته القوية في استخدام آلة العود وذلك بجانب غناؤه الجميل وصوته العذب.

بدأ العزازي في وضع الكثير من الألحان لأغانيه الخاصة وكذلك أغاني بعض الفنانين الآخرين.

بدايات عزازي

عند التحدث عن العزازي واحد من أفضل مطربي العرب يجب معرفة بداياته وكل شيء عنه والكثير من التفاصيل الأخرى التي تخصه ومنها ما يلي.

ولد عبد العزيز سليمان محمد سليمان في الخامس من أكتوبر وذلك عام 1967، حيث انه ولد في مدينة البريدة والتي تقع في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

يعتبر العزازي الولد الثالث في عائلته والتي تتكون من أخوين أكبر منه وكذلك أخ واحد أصغر منه.

تميز العزازي في صغره بهدوئه الشديد وعزلته وابتعاده عن التجمعات العائلية، كما أنه كان شديد الحب للعزف على آلة العود.

أصبح العزازي صديق للعود وأصبح العود أفضل ملازم له منذ طفولته وحتى هذا اليوم.

أشهر أقوال عزازي

كل شاعر له العديد من الكلمات التي يشتهر بها وتميزه عن غيره من الشعراء الآخرين وكذلك المطربين وكل شخص مشهور له كلمات مميزة ومحببة لقلبه ومنها.

العزازي كغيره من المطربين الذين لديهم بعض الكلمات والمقولات التي يحبونها ويفضلونها عن غيرها لما بها من أثر ومعنى جميل.

أبو صالح القصيم بريده، إن جيت عندي أرحب فيك يالغالي; وإن غبت عني بحفظ الله يالمزيون.

كلمات أغنية من حب من قلب

تعتبر أغنية من حب من قلب من أقل وأجمل الأغاني التي قام العزازي بغنائها وذلك لأن بها الكثير من المعاني الجميلة والتي تدل على شخصية المغني والكاتب والملحن وكلماتها هي.

من حب من قلب من هون .. لوطال بعده عـن أحبابـه

مكتوب بالروح ومـدون .. يبقى الغلا لأول أصحابه

يا مظمي الحال قـم رون .. هذا الحشا ضاق من ما به

وأغصان الاشواق لاذون .. يمـوت ورده وعنابة

لولاك هالعشق ما تكون .. والدمع ما فارق اهدابـه

وذياب الأوجاع لاعـون .. كن الحشا صار مرقابـه

لو شفت الايام وش سون .. ما صارت عيوني مرتابـه

من غبت والوقت متلـون .. والهم كشـر لـي أنيابـه

حقائق سريعة عن عزازي

هناك بعض الحقائق التي يجب معرفتها عند البحث عن العزازي والذي يعد واحد من أفضل المطربين العرب على الإطلاق وهذه الحقائق هي.

قام العزازي بالتصريح ان بداياته كانت صعبة للغاية فلم يتقبله الجمهور في بادئ الأمر وذلك قد يكون بسبب بعض العادات والتقاليد التي تتبع منذ القدم ضد الفن والغناء.

تأثر العزازي في بدايته الفنية بالفنان الراحل القدير بشير حمد شنان وكذلك تأثر بالفنان الراحل طلال مداح، حيث كان يعتبرهم قدوة حسنة له ويريد أن يسير على خطاهم.

قام العزازي بشراء العود وهو في سن الثالثة عشر أو لمرة بدون علم أهله وبدأ بالتعلم والعزف على العود في سن الرابعة عشر حتى أصبح محترف للغاية في استخدامه.

قام العزازي بتقديم حوالي أكثر من خمسة وعشرون ألبوم وذلك بجانب الكثير من الجلسات الغنائية والتي انتشرت في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية.

في طفولته لم يستطع العزازي أن يغني في منطقة بريدة وذلك بسبب عادات وتقاليد أهله الصارمة والحازمة ضد الغناء.

حياة عزازي الشخصية

لكل شخص حياة تختلف عن الآخرين وقد تكون هذه الحياة جميلة وقد يكون بها الكثير من المشاكل والمغامرات ولكن تختلف الحياة لدى كل واحد فينا وحياة العزازي هي.

منذ قديم الزمان والعزازي يقوم بإخفاء حياته الشخصية عن أنظار ومسامع الناس حوله وخاصة الإعلاميين والجمهور فهو لا يريد لأحد أن يعرف شيء عن حياته الخاصة.

قام العزازي في عام 2006 بمشاركة خبر زفافه من سيدة ولكن خارج الوسط الفني وهي من مدينة بريدة وذلك بمشاركة الكثير من محبينه وأهله والإعلاميين والفنانين.

إنجازات عزازي

العزازي مثل غيرة من الأشخاص المشهورين والذين لهم الكثير من الإنجازات التي يفتخرون بها ومن الإنجازات الخاصة بالعزازي هي.

كانت أول خطوات العزازي الفنية في عام 1984 وذلك عندما قام بغناء أول قصيدة كتبها له أخاه الأكبر حيث لاقت الكثير من الإقبال.

في عام 1988 قام العزازي بطرح أول ألبوم له وعنوانه لا يصيبك والذي ضم 6 أغاني.

في عام 1989 قام العزازي بطرح ثاني ألبوم له وكان بعنوان غرك زمانك والذي كان يضم كذلك 6 أغاني.

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