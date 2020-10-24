من ماذا يخاف الضبع

العديد من الأشخاص يريدون معرفة من ماذا يخاف الضبع وذلك لأن الضباع من الحيوانات القوية للغاية والتي يصعب على البعض تصديق أن هناك شيء قد تخاف منه الضباع.

حيوان الضبع

يعد حيوان الضبع من الحيوانات القوية والتي تعرف وسط الكثير من الناس ويريدون معرفة من ماذا يخاف الضبع وذلك لأن البعض قد يتعجب من أن حيوان بحجم الضبع من الممكن أن يخاف من شيء، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير حول هذا الموضوع فيما يلي.

يعتبر حيوان الضبع من الحيوانات الثدية والذي ينتمي لعائلة الضبعيات وهي نوع من الأنواع الثلاثة التي تعرف بأنها آكلة للحوم الخشنة وكذلك المكسوة بالفرو.

تتميز هذه الضباع بأنها تتواجد في قارة آسيا وكذلك قارة أفريقيا، كما أنها تتميز بعادتها في أكل وجمع المخلفات.

يعرف حيوان الضبع بأنه ذات يدين طويلتين وكذلك عنق قوي مع كتف شديد يعمل على تمزيق الفرائس وحملها فوقه.

كما أنه يمتلك أقدام قوية فهي لا تتعب عند الجري أو السير لمسافات طويلة.

كما أنه يتميز بالنظر القوي الثاقب الجي يستطيع أن يرى الأشياء ويلمحها من مكان بعيد في الحفاظ على نفسه أو اصطياد الفرائس.

كما أن لديه حاسة سمع قوية تعمل على سمع أي شيء يتحرك من مسافة بعيدة.

وحاسة الشم لديه قوية للغاية حيث أنه يستطيع أن يشم رائحة فريسته من مكان بعيد وهو ما يساعده على اصطياد الفرائس.

يعتبر الضبع وفقا لهذه المميزات من الحيوانات الصائدة بشكل جيد ومتميز.

صفات الضبع

هناك بعض الصفات التي توجد في حيوان الضبع وتجعله مميز للغاية وعند السؤال عن من ماذا يخاف الضبع يجب معرفة هذه الصفات وهي.

يعتبر حيوان الضبع من الحيوانات التي تعيش في قارة أفريقيا وكذلك البراري والتي تقع في منطقة الشرق الأوسط وكذلك دولة تركيا ودولة الهند.

تم تصنيف حيوان الضبع بأنه من المملكة الحيوانية وكذلك ضمن شعبة الحبليات شعيبة الفقاريات وهو من طائفة الثدييات ورتبة اللواحم الأرضية، كما أنه من العائلة الضبعية.

من صفاته كذلك أنه من العشيرة الضبعية ويعرف بأنه يقوم بولادة أطفاله وإطعامهم من خلال الرضاعة.

يعرف صوت الضبع بالعواء وهو من الأصوات المزعجة للغاية، كما أنه يفضل التواجد في الأماكن الزراعية المكشوفة والتي تكون بالقرب من المناطق الصخرية.

يتميز كذلك بأنه يخرج بالليل فقط بشكل منفرد او مع مجموعة صغيرة من الضباع الأخرى.

صفات الضبع الجسدية

يوجد الكثير من الصفات الجسدية في حيوان الضبع والتي تجعله مميز عن غيره من الحيوانات الأخرى والتي قد لا توجد في حيوان آخر غيره ومن هذه الصفات الجسدية ما يلي.

يتميز الضبع بأن لدية جسد قوي وممتلئ وصاحب شكل مائل ويعد هذا السبب إلى أن الأقدام الأمامية له أعلى من الأقدام الخلفية لذلك يكون مائل.

كما أنه يمتلك رأس كبير الحجم وعنق غليظ ويمتلك ظهر محدب وذات عيون منحرفة وبريق مخيف في تلك العيون، وذات أذن مستعرضة فوق القاعة.

يغطي الأذن بعض الشعر الخفيف، كما أن لديه أنياب قوية للغاية وبعض الأضراس الأمامية والتي تساعده في تناول الطعام ويوجد به بعض الغدد اللعابية.

طعام الضبع

لكل حيوان طعام يفصل تناوله وحيوان الضبع واحد من الحيوانات التي تفضل تناول بعض الأطعمة عن غيرها وهناك أطعمة قد لا تتناول غيرها ومن هذه الأطعمة ما يلي.

يختلف نوع الطعام بالنسبة للضباع باختلاف نوع الضبع فهناك نوع من الضباع يعرف بالضبع المنقط والذي يفضل البحث عن طعامه في الفضلات، وذلك بالرغم من أنه يصطاد بمهارة.

كما أن هذا النوع من الضباع يعتمد على تناول الجيف الميت وكذلك العظام وبعض الحيوانات التي تتميز باختلاف أحجامها.

كما أنه يوجد به جهاز هضم قوي للغاية يساعده في تحليل الأطعمة التي تنزل به.

كما تتميز الضباع بأنها تتناول الأواني التي يتم تصنيعها من الألمونيوم.

لا تستطيع الضباع القيام بهضم الشعر وكذلك الحوافر والقرون بشكل كامل.

الضبع المرقّط

يوجد العديد من أنواع الضباع المختلفة والذي يريد التعرف على الضباع يجب عليه معرفة هذه الأنواع ومن هذه الأنواع هو الضبع المرقط والذي يتميز بما يلي.

يعتبر هذا النوع من الضباع من أكثر أنواع الضباع انتشار في العالم حيث أن طوله من 1.2 إلى 1.8 متر.

كما أن طوله من مخلبة إلى كتفه من 77 إلى 81 سم، كما أن وزنه يتراوح ما بين 40 إلى 86 كجم.

يختلف هذا النوع من الضباع بأن أنواع الإناث لديه تزيد بنسبة تصل إلى 10% من أوزان الذكور لديه.

الضبع البني

يعتبر هذا النوع من الضباع هو ثاني أكثر الضباع انتشار وشيوع في العالم حيث أنه يأتي في المرتبة الثانية في الشهرة بعد الضبع المرقط حيث أنه يتميز بما يلي.

يتراوح طول هذا النوع من الضباع من 130 إلى حوالي 160 سم، كما أن وزنه من 34 إلى 72.6 كجم.

يتميز الضبع البني بأن ذات شعر طويل للغاية ويميل إلى اللون البني الداكن أو اللون الأسود وينمو هذا الشعر على الرقبة بطول يصل إلى 30.5 سم.

يتواجد القليل من الشعر على منطقة الساقين وكذلك الوجه والأذنين، ويتميز الضبع بأن لديه ذيل قصير وبأن الأرجل الأمامية لديه أطول من الخلفية.

الضبع المخطط

يعتبر هذا هو النوع الثالث من الضباع والذي يتميز بكثير من الصفات في جسده وتجعله مختلف عن غيره من الأنواع الأخرى وهذه الصفات هي.

يبلغ طوله من 100إلى 115 سم، كما أن طوله من مخلبة إلى كتفه يتراوح ما بين 66 إلى 75 سم.

كما أن ذيله يبلغ من 30 إلى 40 سم.

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