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مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه
تكريمًا لضحايا الهجمات الفرنسية

مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه

2020/10/30
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وضع مهرجان كان السينمائي 2020 سجادة سوداء عند مدخله تكريمًا لضحايا الهجمات الإرهابية في فرنسا بالأمس، كما وقفوا دقيقة صمت.

وأشاد صناع السينما بالدورة الثالثة والسبعين التي كان من المفترض أن تُقام في مايو الماضي لكن تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، ومع ذلك فإن الأنباء المأساوية التي أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص طغت على الاحتفالات.

مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه

وقال ديفيد ليسنارد عمدة مدينة كان: التطرف في كل الأديان أمر غير مقبول ويجب استئصال هذا الطاعون، ويجب أن ندافع عن فرنسا وقيمنا وحضارتنا. 

وخلال المهرجان، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، أمس، أن فرنسا ستدخل الإغلاق الكامل صباح اليوم، مما أدى إلى خلق حالة مزاجية كئيبة لدى صناع السينما بسبب اضطرارهم إلى الإغلاق مجددًا.

مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه

وشهدت الموجة الأولى من فيروس كورونا إلغاء المهرجان في مايو للمرة الأولى في تاريخه الذي يبلغ 73 عامًا، وقد تضمن 56 فيلمًا روائيًا تم اختيارها رسميًا لعام 2020.

وخضع أولئك الذين حضروا دورة مهرجان كان الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام فقط لفحوصات صحية وتعقيم وفحص درجة الحرارة قبل أن يتمكنوا من الدخول على السجادة السوداء.

ويُذكر أن فيلم ستاشر: أخشى أن أنسَ وجهك، للمخرج المصري سامح علاء، فاز بالسعفة الذهبية.

مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه مهرجان كان يستبدل السجادة الحمراء بأخرى سوداء لأول مرة في تاريخه


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