مهمة صعبة تنتظر رائد الغامدي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر في وقت سابق، عن تعاقده مع المهاجم رائد الغامدي قادمًا من نادي الرائد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2020/2021.

ويأتي تعاقد النصر مع الغامدي لخلافة اللاعب النيجيري أحمد موسى، الذي خرج من قائمة النصر للموسم الجديد مما يعني الاستغناء عنه.

النصر يُودع أحمد موسى

ولم ينجح أحمد موسى، في التألق مع نادي النصر خلال آخر سنتين، كما أن مستواه الفني انخفض بصورة ملحوظة في مباريات العالمي، مما جعل جماهير النصر تُطالب بـ الاستغناء عنه.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات المهاجم النيجيري مع الفريق، وأخرى وهو يودع اللاعبين في غرف خلع الملابس، وعلق قائلًا: “شكرًا لكل ما قدمته مع ناديك النصر.. شكرًا أحمد موسى“.

وجاء استبعاد موسى من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل دقائق من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، وسط أنباء عن إعادة النجم البرازيلي بيتروس إلى صفوف العالمي خلال الفترة الحالية.

وستكون المهمة أمام الغامدي صعبة من أجل إثبات ذاته وتألقه في المباريات المقبلة لـ النصر، في ظل وجود النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

رائد الغامدي صفقة تبادلية بين النصر والرائد

وجاءت صفقة انتقال رائد الغامدي لنادي النصر، كصفقة تبادلية بين النصر والرائد، وذلك بعد انتقال المهاجم عبدالفتاح آدم إلى رائد التحدي لمدة موسم على سبيل الإعارة أيضًا أمس الأحد، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

وسبق للاعب رائد الغامدي اللعب في صفوف فريقي الباطن وأحد قبل الانضمام لـ النصر.

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