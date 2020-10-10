مواصفات هيونداي i20 N Line الأفضل في فئتها

المواطن - متابعة

تعتبر سيارة هيونداي i20 N Line الأفضل على الإطلاق في فئتها، حيث تنافس عددًا من العلامات التجارية الأخرى في الأسواق العالمية.

وتعتبر الشركة العالمية الكورية هيونداي من أقدم وأعرق الشركات الأسيوية التي تعمل في مجال صناعة السيارات في العالم واستطاعت أن تنطلق من آسيا لتغزو العالم بتقنياتها الحديثة وأدائها الرائع اللافت للأنظار منذ بداياتها مع أوائل التسعينيات، واليوم نستعرض معكم أبرز ميزاتها وإمكاناتها الثورية.

وأعلنت الشركة العالمية الكورية الرائدة في مجال صناعة السيارات عن بدء إطلاق الأيقونة الجديدة منها إن لاين السيارة الكلاسيكية بلمحة رياضية، تجمع السيارة ميزات السيارة الكلاسيكية الراقية بإضافة لبعض التعديلات لتتناسب مع الطابع الرياضي الذي يظهر في التصميم الخارجي لها.

وكشفت الشركة عن التصميم المميز للسيارة هيونداي i20 N Line بالخطوط العريضة على جوانب السيارة التي تتناسب مع الانحناءات المميزة التي تطابق انسيابية مقاومتها للهواء في أثناء القيادة لتعطي للسائق إحساس القوة والمتانة والرفاهية في نقس الوقت، ونستعرض الآن عددًا من مواصفات السيارة.

وتأتي السيارة بواجهة كبيرة تعطي لمحة عن الشكل الداخلي للمحرك الذي من المتوقع أن يكون محركًا هجينًا مكونًا من 8 أسطوانات.

ومن المتوقع أن يساند هذا المحرك الكبير ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، كما تأتي هيونداي i20 N Line بجنوط قياس 19 بوصة رياضية التصميم.

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