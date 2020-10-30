مواطن يتنازل عن قاتل والده ابتغاء وجه الله وبشفاعة أمير الشمالية

المواطن - الشمالية

أعلن طلال مظهر السعدون عن تنازله لعتق رقبة سعدون بن دحام الهذال لوجه الله استجابة لشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية، مقدمًا شكره وتقديره لسموه لحرصه على إصلاح ذات البين واهتمامه ومتابعته عن كثب ومساعيه الخيرة غير المعلنة والتي تواصلت حتى إعلان التنازل.

ووجه السعدون شكره وتقديره لجميع شيوخ القبائل على حضورهم للمنزل اليوم ومساعيهم الطيبة النابعة من اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على نشر ثقافة التسامح والعفو والتجاوز وحل النزاعات والتصالح في الخصومات، مؤكدًا دعوته للجميع لمحاربة المغالاة في الديات وان ما عند الله خير وأبقى.

من جانبه عبر الشيخ مسلط بن زبن الهذال عن شكره وتقديره لسمو أمير الحدود الشمالية على مساعيه الخيرة لتنازل أهل الدم لوجه الله ومتابعته للموضوع باهتمام وعناية.

وأشار إلى أن عائلة السعدون أهل طيب ووفاء، وتنازلهم اليوم لوجه الله دليل آخر على معدنهم الأصيل ومحبتهم للتسامح.

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