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مواطن يحول مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات لمزرعة بُن يانعة
تنتج نحو 3 أطنان سنوياً من البن

مواطن يحول مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات لمزرعة بُن يانعة

2020/10/05
الساعة 4:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مواطن يحول مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات لمزرعة بُن يانعة
المواطن - جازان

تمكن مزارع سعودي في محافظة الدائر بجازان من تحويل مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات إلى مزرعة “بُن”، تنتج 3 أطنان سنوياً.

وأوضح المواطن في تقرير مصور نشرته وزارة البيئة المياه والزراعة، أن الحكومة شجعته وساعدته على التحول إلى زراعة البن، من خلال إشراكه في برنامج وزارة البيئة وتوفير خزان مياه في مزرعته.

وبين أن الزراعة الحالية أدرت عليه ربحاً أضعاف ما كان يجنيه من القات، خاصة مع اشتراكه في مهرجان البن في المنطقة وتحول المزرعة إلى راعية سياحية.

 


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