مواطن يحول مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات لمزرعة بُن يانعة

المواطن - جازان

تمكن مزارع سعودي في محافظة الدائر بجازان من تحويل مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات إلى مزرعة “بُن”، تنتج 3 أطنان سنوياً.

مزارع سعودي يحول مزرعته التي تحوي 1200 شجرة قات إلى مزرعة "بُن" تنتج 3 طن سنوياً. تعرّف على قصته، وكيف أثر على كل مزارعي القرية! pic.twitter.com/mP0vP9EVaK — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) October 5, 2020

وأوضح المواطن في تقرير مصور نشرته وزارة البيئة المياه والزراعة، أن الحكومة شجعته وساعدته على التحول إلى زراعة البن، من خلال إشراكه في برنامج وزارة البيئة وتوفير خزان مياه في مزرعته.

وبين أن الزراعة الحالية أدرت عليه ربحاً أضعاف ما كان يجنيه من القات، خاصة مع اشتراكه في مهرجان البن في المنطقة وتحول المزرعة إلى راعية سياحية.

شارك الخبر