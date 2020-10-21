مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تُقام 8 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020/ 2021، حيث تشهد مواجهات قوية أبرزها مباراتا بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد، وأياكس أمستردام ضد ليفربول.

دوري أبطال أوروبا

وتأخر انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، نظرًا لتوقف النشاط الرياضي في العالم لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود المسابقات مرة أخرى؛ ويتوج بايرن ميونيخ الألماني باللقب على حساب سان جيرمان.

وانطلقت منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بالأمس، وأُقيمت 8 مباريات، انتهت 6 مواجهات بالفوز، وخيم التعادل على نتيجة لقاءين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة 7:55 مساءً بتوقيت السعودية، حيث سيحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لوكوموتيف موسكو ضيفًا على ريد بول سالزبورج، وسيلعب ريال مدريد الإسباني مع شاختار دونيتسك.

وتُستكمل مباريات اليوم عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ويلعب بايرن ميونيخ مع أتلتيكو مدريد، ويستضيف إنترناسيونالي فريق مونشنجلادباخ الألماني، ويواجه مانشستر سيتي نظيره بورتو البرتغالي.

ويستضيف أولمبياكوس في أولى مبارياته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا فريق مارسيليا، ويواجه أياكس أمستردام نظيره ليفربول، ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتجيلاند مع أتالانتا الإيطالي.

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