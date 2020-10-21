‎الرئيسية
جديد الأخبار
المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات
القحطاني لحفر الباطن والسيف لشقراء والصقر لأم القرى

المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات

2020/10/21
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2٬764
0
طباعة
المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات
المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ صدور موافقة المقام السامي على تعيين 3 رؤساء جدد للجامعات بالمملكة.

وقال آل الشيخ أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:

١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيسًا لجامعة أم القرى.

٢- د. علي بن محمد السيف رئيسًا لجامعة شقراء.

٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيسًا لجامعة حفر الباطن.


ذات صلة :
  • أحمد حجازي على بُعد خطوة من الاتحاد
    •
  • الشمس تغيب 4 أشهر أقصى شمال روسيا
    •
  • رصد 405 حالات كورونا جديدة في المملكة وتعافي 445
    •
  • جماهير النصر تشكر عبدالعزيز الجبرين
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :