المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات

المواطن - الرياض
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ صدور موافقة المقام السامي على تعيين 3 رؤساء جدد للجامعات بالمملكة.
وقال آل الشيخ أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:
١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيسًا لجامعة أم القرى.
٢- د. علي بن محمد السيف رئيسًا لجامعة شقراء.
٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيسًا لجامعة حفر الباطن.
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