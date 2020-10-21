المقام السامي يوافق على تعيين 3 رؤساء جامعات

الساعة 2:55 مساءً

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ صدور موافقة المقام السامي على تعيين 3 رؤساء جدد للجامعات بالمملكة.

وقال آل الشيخ أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي بتعيينهم رؤساء للجامعات، وهم:

١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيسًا لجامعة أم القرى.

٢- د. علي بن محمد السيف رئيسًا لجامعة شقراء.

٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيسًا لجامعة حفر الباطن.

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