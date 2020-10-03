موعد التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية

المواطن - الرياض

تبدأ وزارة التعليم قبول طلبات التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الفترة ما بين 22 / 2 إلى 16 /5/ 1442هـ، وذلك عبر نظام فارس الإلكتروني، على أن يتم اعتماد القرار خلال 5 أيام عمل، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

موعد نقل الخدمات

وأضافت وزارة التعليم في وقت سابق أن التقدم بطلب نقل الخدمات لجهات خارج التعليم العام، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للإداري، والإعارة لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، يكون عن طريق نظام فارس الإلكتروني، ورفع المسوغات المطلوبة عبر النظام، وذلك في الفترة ما بين 2 / 2 إلى 16 /5/ 1442هـ.

طريقة التسجيل في نظام فارس

ويمكن التسجيل في نظام فارس من خلال الخطوات التالية قبل التقديم على إجراءات التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام فارس

تحديد الخيار المطلوب (تسجيل جديد – تغيير كلمة السر – تفعيل مستخدم سابق).

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال الآيبان الذي يتم صرف الراتب عليه.

إدخال البريد الإلكتروني.

إدخال الرمز التأكيدي ثم التسجيل.

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