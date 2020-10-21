موعد الـ3 مباريات غدًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - واس

تقص 3 مباريات غدًا الخميس، شريط افتتاح الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 بإقامة 3 مباريات في أبها وبريدة وجدة.

موعد المباريات غدًا:

ويستضيف فريق أبها نظيره الهلال في الرابعة إلا ثلث عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها, فيما يحل النصر ضيفاً على التعاون في تمام السادسة وخمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة , ويختتم فريقا الأهلي والوحدة الث مواجهات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

3 مباريات يوم الجمعة ومباراتين السبت بـ دوري محمد بن سلمان:

وتستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ الجمعة حيث يلتقي الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويتواجه الفيصلي مع الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة, ويحل ضمك ضيفاً على القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر, فيما تختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقائي الاتفاق مع العين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام, والفتح مع الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

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