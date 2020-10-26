موعد رحيل عمر خربين عن الهلال رغم غلق الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب السوري عمر خربين لانتقادات قوية من قبل جمهور الهلال وذلك بسبب انخفاض مستواه الفني، حيث طالبت فئات عريضة من الجماهير الهلالية برحيله عن الفريق قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن إدارة الهلال فضلت الاستغناء عن خربين في يناير 2021، من أجل تحقيق استفادة مالية أكبر من بيع اللاعب، خاصة أنه دخل قائمة الفريق الهلالي لموسم 2020/2021 بعد غلق الميركاتو الصيفي في السعودية أمس الأحد.

إنجازات عمر خربين مع الهلال

يذكر أن خربين فاز مع الهلال بلقب وحيد لـ كأس الملك و 3 ألقاب لـ الدوري السعودي للمحترفين ولقب وحيد في كأس السوبر السعودي، كما سبق للمهاجم السوري أن لعب 69 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات تمكن خلالهم من إحراز 35 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخرًا.

وكان خربين لعب مع نادي بيراميدز المصري في النصف الثاني من موسم 2018/2019، وتألق بصورة ملحوظة في الفريق المصري، ليعود إلى الهلال ولكنه لم ينجح في وضع بصمته مع الأزرق.

لوشيسكو يصنع غربلة في الهلال

ويُغربل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو صفوف الفريق الكروي الأول بـ الهلال وذلك من أجل المنافسة على دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالموسم الجديد.

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