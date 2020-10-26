موعد رحيل عمر خربين عن الهلال رغم غلق الميركاتو

تعرض اللاعب السوري عمر خربين لانتقادات قوية من قبل جمهور الهلال وذلك بسبب انخفاض مستواه الفني، حيث طالبت فئات عريضة من الجماهير الهلالية برحيله عن الفريق قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن إدارة الهلال فضلت الاستغناء عن خربين في يناير 2021، من أجل تحقيق استفادة مالية أكبر من بيع اللاعب، خاصة أنه دخل قائمة الفريق الهلالي لموسم 2020/2021 بعد غلق الميركاتو الصيفي في السعودية أمس الأحد.
إنجازات عمر خربين مع الهلال
يذكر أن خربين فاز مع الهلال بلقب وحيد لـ كأس الملك و 3 ألقاب لـ الدوري السعودي للمحترفين ولقب وحيد في كأس السوبر السعودي، كما سبق للمهاجم السوري أن لعب 69 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات تمكن خلالهم من إحراز 35 هدفًا وصنع 12 هدفًا آخرًا.
وكان خربين لعب مع نادي بيراميدز المصري في النصف الثاني من موسم 2018/2019، وتألق بصورة ملحوظة في الفريق المصري، ليعود إلى الهلال ولكنه لم ينجح في وضع بصمته مع الأزرق.
لوشيسكو يصنع غربلة في الهلال
ويُغربل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو صفوف الفريق الكروي الأول بـ الهلال وذلك من أجل المنافسة على دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا بالموسم الجديد.
وبعد رحيل نواف العابد وعبدالله الحافظ، تمنى جمهور الهلال مؤخرًا رحيل السوري عمر خربين وذلك بسبب هبوط مستواه الفني في مباريات الفريق الكروي الأول، كما أنه لم يعد يُقدم المردود الذي كان يقدمه مع الأزرق قبل 3 سنوات، وذلك بعد أن انضم في 2017 إلى الهلال قادمًا من الظفرة الإماراتي.
وزادت المطالب الهلالية برحيل خربين، خاصة بعد مشاركته المخيبة مع أزرق العاصمة في مونديال الأندية 2019 الذي أُقيم في قطر، واحتل الهلال فيه المركز الرابع للمرة الأولى بتاريخه.