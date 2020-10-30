موعد مباراة ألافيس ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

تنطلق، غدًا السبت، مباراة ألافيس ضد برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2020/ 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مينديزوروزا معقل فريق ديبورتيفو ألافيس.

موقف الفريقين في جدول الترتيب قبل مباراة ألافيس ضد برشلونة:

وقبل انطلاق المباراة، يحتل فريق برشلونة، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط بعد أن فاز بـ مباراتين وتعادل في لقاء وخسر في مباراتين، أما فريق ديبورتيفو ألافيس فيحتل المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط.

وسيُقام غدًا مع مباراة ألافيس ضد برشلونة، 3 مباريات وهم ريال مدريد ضد هويسكا، وأتلتيك بلباو ضد إشبيلية وأوساسونا ضد نادي أتلتيكو مدريد.

يذكر أن برشلونة كان خسر يوم السبت الماضي من فريق ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بثلاثية مقابل هدف في مباراة أُقيمت على ملعب الكامب نو معقل البارشا.

أما فريق ديبورتيفو ألافيس ففاز على نادي بلد الوليد بثنائية دون رد يوم الأحد الماضي.

برشلونة يهزم يوفنتوس في عقر داره:

وكان برشلونة خاض أول أمس الأربعاء، مباراته في دوري أبطال أوروبا ضد فريق يوفنتوس الإيطالي حيث فاز في إيطاليا بثنائية دون رد سجلها الفرنسي عثمان ديمبيلي واللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن جوزيب بارتوميو تقدم باستقالته من رئاسة نادي برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تجميع توقيعات من قبل جماهير البارشا لسحب الثقة منه ومن مجلس إدارته.

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