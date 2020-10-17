المواطن - محمد سمعه

سيكون اليوم السبت موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، وذلك ضمن جولة الذهاب من مباريات دور نصف النهائي بـ بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019/ 2020.

موعد مباراة الأهلي والوداد:

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

ويسعى الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق نتيجة إيجابية في المغرب، وذلك قبل مباراة العودة التي تُقام يوم الجمعة المقبل في القاهرة.

وسيكون موعد المباراة بمثابة أمر غاية في الأهمية، لجماهير الأهلي المصري التي تترقب اللقاء للثأر من فريق الوداد الذي هزم الأهلي وتُوج بـ دوري أبطال إفريقيا في عام 2017، ووقتها كان المدرب المصري حسام البدري مدربًا للمارد الأحمر.

ويتمنى جمهور الأهلي في أن يُوفق الفريق في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل الحصول على اللقب للمرة التاسعة في تاريخ المارد الأحمر حيث سبق له التتويج باللقب في ثماني مناسبات أعوام 1982 و 1987 و 2001و 2005 و 2006 و 2008 و 2012 و 2013.

الأهلي يتعادل بدون أهداف مع بيراميدز قبل مواجهة الوداد:

جدير بالذكر أنه قبل إقامة موعد مباراة الأهلي والوداد، كان الأهلي تعادل سلبيًّا مع نادي بيراميدز في الدوري المصري يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وبعد مباراة الأهلي والوداد، سيواجه الزمالك المصري فريق الرجاء البيضاوي المغربي غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

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