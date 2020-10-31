موعد مباراة الشباب ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الأحد مباراة الشباب ضد النصر في ديربي الرياض بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

توقيت بدء مباراة الشباب ضد النصر:

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب ” الأمير فيصل بن فهد” الملز في الرياض.

حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج على توجيه رسالة بشكل غير مباشر لـ نادي النصر، وذلك بعد ارتفاع حالات المصابين بـ كورونا في صفوفه إلى 8 أفراد.

وكان البعض طالب مسبقًا بتأجيل مباراة الشباب والنصر المقرر إقامتها غدًا الأحد بالجولة الـ3 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نحن نمر في موسم مضغوط ومزدحم، ومن الصعب إجراء تأجيلات كثيرة فيه، أتفهم حرص جميع الأندية على إشراك نجومها في جميع المباريات، لكننا نحتاج أن نتعامل بمسؤولية مع الوضع الراهن، اتحاد كرة القدم أكد على سياسته المبكرة، وأتمنى من كل الأندية زيادة الإجراءات الاحترازية والله يحفظ الجميع”.

وأُصيب بـ فيروس كورونا في النصر 7 لاعبين وهم “حمدالله، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، وليد عبدالله، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالعزيز الدوسري” إضافة لإداري الفريق عايض القحطاني.

المسحل يرد على إمكانية تأجيل مباراة الشباب ضد النصر:

وفي وقت سابق، رد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إمكانية تأجيل مباراة الشباب ضد النصر المقرر إقامتها غدًا الأحد في الجولة الـ3 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “من الصعب تأجيل أي مباراة، خلال اجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مع الأندية قبل انطلاق الدوري تم إطلاعهم على كافة الأمور وأيضًا تم إبلاغ الأندية بالبروتوكول الصحي والإجراءات التي سيتم العمل بها للأندية في حال ظهرت إصابات كورونا في صفوفها، الروزنامة ممتلئة ومن الصعب تأجيل أي مباراة”.

وأضاف المسحل قبل مباراة الشباب والنصر: “لا قدر الله، إذا عانى أي نادٍ من إصابات كورونا، القائمة مكونة من 35 لاعبًا ويُمكنه الاستعانة بالناشئين أو الشباب والأمر مفتوح لكل نادٍ، لكن من الصعب تأجيل أي مباراة بسبب الجائحة وضغط الروزنامة”.

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