موعد مباراة النصر وبيرسبوليس الإيراني

المواطن - محمد سمعه

سيكون غدًا السبت، موعد مباراة النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني، ضمن مباريات دور نصف النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

موعد مباراة النصر وبيرسبوليس:

وستنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد بيرسبوليس:

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي ضد بيرسبوليس مكونًا من: “برادلي جونز، عوض خميس، مايكون، عبدالله مادو، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، بيتي مارتينيز، خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، عبدالرزاق حمدالله”.

وكان العالمي تأهل إلى دور نصف النهائي، وذلك بعد تخطي عقبة فريق الأهلي في دور الثمانية بثنائية دون رد أحرزها كل من الأرجنتيني بيتي مارتينيز واللاعب عبدالفتاح عسيري.

وتحدث عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر الذهبي عن نقطتين هما مصدر قوة فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا السبت في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكتب بغلف عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: ”يخوض عالمي آسيا الأول، وممثل الوطن.. فارس نجد، مباراة صعبة ومصيرية أمام الفريق الإيراني القوي بدنيًّا ولياقيًّا”.

وأضاف عضو شرف العالمي: “يسعى من خلالها نصر الأمجاد إلى الوصول للعالمية الثانية، ولن يتحقق ذلك بعد توفيق الله إلا بالإصرار والروح والتحدي لبلوغ الهدف، نثق في نجومنا وأبطالنا لإسعادنا”.

وقبل موعد مباراة النصر وبيرسبوليس، كان العالمي عبر إلى دور الـ4 بعد إقصائه لفريق الأهلي، بينما وصل بيرسبوليس إلى دور نصف النهائي وذلك بعد أن أقصى فريق باختاكور طشقند الأوزبكي.

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