موعد مباراة النصر وبيرسبوليس الإيراني

المواطن - محمد سمعه

ستُقام مباراة النصر وبيرسبوليس الإيراني في دور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020، بعد غد السبت في دور نصف النهائي من عمر البطولة.

تفاصيل مباراة النصر وبيرسبوليس:

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “جاسم بن حمد” في نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحرص الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر الأسبق، على الاحتفال بطريقة مبتكرة، وذلك بعد صعود العالمي إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2020، على حساب النادي الأهلي.

ونشر فيصل بن تركي عبر حسابه في “تويتر” 3 صور كل صورة تحمل حرفًا من حرف نادي النصر، احتفالًا بتأهل العالمي للمرة الأولى إلى دور نصف النهائي في البطولة بمسماها الجديد.

وعلّق فيصل بن تركي عبر “تويتر” على تأهل العالمي قائلًا: “ألف مبروك للأمة النصراوية التأهل لدور الـ ٤”.

ومع تأهل العالمي إلى دور الأربعة، حيث أمامه مباراتان فقط لتحقيق الحلم الأغلى لجماهيره والتتويج بالبطولة الآسيوية، فيمكن القول إن الفترة الحالية هي فترة العالمي وزمانه للتتويج باللقب الآسيوي العريق.

مكافأة وزارة الرياضة لنجوم النصر في حال الصعود للنهائي:

من ناحية أخرى، سيُقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مكافأة مالية تحفيزية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي العالمي، في حال بلوغهم نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وقبل إقامة مباراة النصر وبيرسبوليس، كان الفريق الإيراني، تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على نادي باختاكور الأوزبكي بثنائية دون رد أمس الأربعاء في دور الثمانية.

شارك الخبر