موعد مباراة الهلال ضد أبها

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة الهلال ضد أبها في دور الـ4 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020.

توقيت مباراة الهلال ضد أبها

وستُقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وسيواجه الفائز من الهلال وأبها، الفائز من الأهلي والنصر في نهائي كأس الملك خلال الفترة المقبلة.

وكان الهلال تقابل مع أبها يوم الخميس الماضي في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل البيروفي أندري كاريلو لـ الهلال، بينما سجل التونسي سعد بقير هدف أبها من ركلة جزاء.

وقبل انطلاق مباراة الهلال ضد أبها، وعد سالم الدوسري نجم نادي الهلال، نفسه وجماهير الأزرق بالسعي للفوز بأحد الألقاب المهمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن طموحه كبير للغاية.

بماذا وعد سالم الدوسري جماهير الهلال ؟

وقال الدوسري في مقطع فيديو متداول: “بمشيئة الله سأُحقق لقب أفضل لاعب في آسيا، وطموحي لا يزال كبيراً وعالياً”.

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