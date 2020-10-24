موعد نزول هوندا اكورد 2020

تعتبر هوندا اكورد من أهم موديلات شركة هولندا التي بدأت إصداراتها سنة 1976، حيث تعتبر من أكثر السيارات بيع لذلك يبحث الكثير عن موعد نزول هوندا اكورد 2020، وأدى ذلك إلى اتجاه محبي هولندا لشرائها.

مواصفات هوندا اكورد عام 2019

إن قطع غيار هوندا اكورد 2019 تتوافر بمواصفات محددة، ألا وهي:

محرك 4 سلندر سعته لتر ونصف مصاحب إلى تيربو تشارجد، ويعمل على توليد قوة 1،2 حصان وأيضًا 260 نيوتن متر عزم للدوران.

محرك 4 سلندر وتصل سعته إلى 2 لتر مع تيربو تشارجد، ويقوم بتوليد قوة بنسبة 252 حصان مع 370 نيوتن متر عزم للدوران.

إن هوندا اكورد الهجين تعتمد على محرك بنزين محدد وهو: i-VTEC، وتكون سعته 2 لتر بالإضافة إلى محرك كهربائي يولدان قوة بنسبة 212 حصان.

موعد نزول هوندا اكورد 2020

أعلنت إحدى أكبر شركات السيارات في مصر أنها بدأت في تلقي طلبات شراء سيارة هوندا اكورد 2020 الجديدة، حيث تعرف بأنها من أبرز سيارات السيدات متوسطة الحجم.

سيارة هوندا اكورد 2020 تدخل السوق المصري، حيث أكدت الشركة أنه أصبح بإمكان المصريين الآن قيادة هوندا اكورد 2020، حيث يتوفر منها فئة واحدة.

مواصفات هوندا اكورد الجديدة 2020

من أهم اهتمامات شركة هوندا ظهور الشكل الحديث للسيارة هوندا اكورد للحصول على ثقة الكثير من محبي العربيات، واهتمت بتحديث التصميمات بشكل عمومي سواء داخلية أو خارجية، وأيضًا تجديد المحرك بمحرك أقوى، ومن أهم مواصفات هوندا اكورد الحديثة 2020:

تدعيم هوندا اكورد الحديثة بجناح رياضي صغير متواجد أعلى الصندوق الخلفي.

سعة محرك هوندا اكورد الحديثة 2020 تصل إلى لترين تربو.

هوندا اكورد الحديثة 2020 تشمل 4 سلندر.

قطع غيار هوندا اكورد

إن توافر قطع غيار السيارات هو الدافع الأساسي الذي يشجع البعض لشراء نوع محدد من السيارات، وأيضًا ثمن قطع الغيار في الأسواق قد يؤدي إلى صرف نظر الشخص عن الشراء عندما يكون الثمن مبالغ فيه.

ولكن وكيل شركة هولندا اليابانية داخل مصر تمكن من توفير قطع غيار هوندا اكورد بأسعار مناسبة لمستهلكيها وأوضحها الوكيل “شركة الفطيم” على النهج التالي:

ثمن زيت الموتور حتى 10000 كم لكافة موديلات الشركة وإحدى قطع غيار هوندا اكورد يصل إلى مبلغ 625 جنيه مصري، أما ثمن فلتر الزيت لكافة الموديلات يبلغ 130 جنيه مصري.

أصدر مدير تسويق شركة هوندا في مصر توكيل الشركة بتغطية كافة قطع الغيار لجميع الفئات لمدة تصل إلى 15 سنة للوراء، ولكن عند ضرورة الشركة لإتاحة قطع الغيار اللازمة للعميل من المقر الأساسي الذي يوجد في دبي، يقوم العميل بتحمل التكلفة الخاصة بالشحن مما يؤدي إلى رفضهم استيراد قطعة الغيار بسبب ارتفاع ثمنها مقارنًة بثمن العربية.

وأوضح أن الشركة كل فترة تقوم بتوفير قطع الغيار التي يكون إنتاجها قديم بتخفيضات قد تصل إلى ربع سعرها، وهذا أدى إلى غضب تجار قطع الغيار اليابانية وقطع غيار التقليد، حتى أصبحوا يرفضون توفير قطع غيار أصلية بأسعار بسيطة.

والعميل يتمكن من شراء قطع الغيار من أماكن بيعها خارج الشركة، وقطع غيار هوندا اكورد القديمة من هذه الأماكن داخل مصر:

قورة والتي تقع في جسر السويس.

البخاري ومكانها عمارات الأوقاف في الكيت كات.

على عبد الرحيم وأمل عبد الرحيم في الحرفيين.

حفني ويقع في الأميرية أمام بيسكو مصر.

محمد عيد ويقع جانب المطراوي في الحرفيين.

مجدي الدسوقي ويقع في الحرفيين وأيضًا بورسعيد.

أسعار قطع غيار هوندا اكورد الحديثة 2020

من خلال موقع المواطن نوضح أسعار قطع الغيار الخاصة لهوندا اكورد.

مساعدين أمامي أو خلفي ياباني بسعر يتراوح بين 500 و550 جنيه مصري.

فانوس اكورد خلفي كامل حديث بسعر 165 جنيه مصري.

فانوس اكورد بسعر يتراوح بين 85 و89 جنيه مصري.

تيل فرامل أمامي ياباني بسعر يتراوح بين 120 و130 جنيه مصري، والفيتنامي يتراوح بين 70 و80 جنيه مصري.

جوانات للموتور كاملة بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيه للطقم كامل تايواني، والياباني يقع بين 200 و250 جنيه.

بلي عجل بسعر يقع بين 230 و240 جنيه للطقم الأمامي والخلفي.

ماسورة مياه تايواني حديثة تتراوح بين 60 و70 جنيه مصري.

طقم النواكل للفوانيس الأمامية بسعر 60 جنيه مصري.

طقم صباب موتور بسعر 200 جنيه.

طقم الشنبر بسعر 150 جنيه.

طلمبة مياه جديدة ياباني بسعر 115 جنيه.

مرآة باب استيراد كهرباء بسعر 150 جنيه.

كبوت استيراد بسعر يتراوح بين 400 و500 جنيه.

تابلوه استيراد مع العدادات والضفيرة بسعر 600 جنيه.

مجموعة العدادات العادية بسعر يتراوح بين 300 و350 جنيه.

تيل الفرامل ويبدأ من 40 جنيه حتى 90 جنيه.

فلتر الزيت بسعر 30 جنيه.

كوبلن ويبدأ من 90 جنيه.

مقصات أمامية تايواني بسعر 250 جنيه، واستيراد بسعر 150 جنيه.

مقصات خلفية تايواني بسعر 300 جنيه، واستيراد بسعر 150 جنيه.

اثنين مساعدين بسعر 500 جنيه.

ضفيرة كهرباء كاملة بسعر 600 جنيه.

طقم السيور بسعر 100 جنيه.

علبة الدركسيون باور استيراد بسعر 750 جنيه.

شبكة أمامية بالعلامة تايواني بسعر 90 جنيه.

موتور كامل كهرباء يبدأ سعره من 1000 جنيه إلى 2500 حتى يصل إلى 3000 جنيه.

4 أبواب كهرباء ويبدأ سعرهم من 1000 إلى 1500 جنيه.

اكصدام أمامي حديث تايواني بسعر 300 جنيه استيراد.

اكصدام خلفي حديث تايواني بسعر 300 جنيه استيراد.

أسعار هوندا اكورد 2019 بناًء على السوق العالمي

بداية سعر هوندا اكورد 2019 فئة LX مع محرك تصل سعته إلى لتر ونصف تيربو وقير CVT من 24,615 دولار أمريكي.

سعر هوندا اكورد سبورت مضاف إليه محرك تصل سعته إلى لتر ونصف تيربو وقير طبيعي من 6 سرعات أو قير CVT يبدأ من 27,075 دولار أمريكي.

سعر هوندا اكورد 2019 فئة EX مع محرك تصل سعته إلى لتر ونصف مضاف إليه تيربو وقير CVT يبدأ من 28,515 دولار أمريكي.

إن مبلغ هوندا اكورد 2019 EXL مع محرك تصل سعته إلى لتر ونصف مضاف إليه تيربو وقير CVT يبدأ من 31,015 دولار أمريكي.

هوندا اكورد سبورت 2019 مع محرك تصل سعته إلى 2 لتر تيربو وقير طبيعي من 6 سرعات أو قير اتوماتيك مكون من 10 سرعات يبدأ سعره من 31,605 دولار أمريكي.

هوندا اكورد 2019 فئة EXL مع محرك تصل سعته إلى 2 لتر مع تيربو وقير أوتوماتيك مكون من 10 سرعات يبدأ سعره من 33,015 دولار أمريكي.

اكورد 2019 فئة تورينج المضاف إليها محرك تصل سعته إلى 2 لتر تيربو وقير اتوماتيك مكون من 10 سرعات يبدأ سعره من 36,845 دولار أمريكي.

هوندا اكورد هايبرد 2019 يبدأ سعرها من 26,215 دولار أمريكي.

قوة محرك هوندا اكورد الحديثة 2020 تتراوح بين 3000 و3580 حصان.

يتم إصدار هوندا اكورد الحديثة 2020 بمحرك يتواجد به 10 سرعات أوتوماتيك.

تصل سرعة هوندا اكورد 2020 إلى 200 كم / ساعة.

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