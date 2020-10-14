موقع لمعرفة رقم المتصل من اي دولة

كثيراً منا يتعرض لانتهاك رقمه من قبل المتطفلين في هذه الحالة تبحث عن موقع لمعرفة رقم المتصل من اي دولة حتى تتمكن من حظر هذا الرقم ومعرفة البيانات الخاصة به.

أهمية مواقع كشف هوية المتصل

كل منا يمتلك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ولها رقم مسجل بهذا الصفح الاجتماعية مما تتعرض لدخول شخص مفاجئ لا تعرفه بمضايقتك في هذه الحالة يجب تحميل هذه المواقع وسيذكر لنا موقع المواطن عن أسماء المواقع التي يمكنك تحميلها للتمكن من معرفة هوية المتصل.

البحث عن مواقع لاكتشاف رقم المتصل من اي دولة

تم اكتشاف وعمل هذه التطبيقات من قبل المصممين والمبتكرين في مجال الإنترنت بهدف معرفة الأرقام التي يمكن أن تقوم بالاتصال بك دون أن تكون قد قمت بتسجيل رقمها.

فالهدف منها هو تسجيل الأرقام والبيانات الخاصة بالرقم واسم صاحب الرقم ومعلومات عنه.

فائدة هذه المواقع أنها تقوم بعرض البيانات الخاصة بصاحب الرقم دون أن يكون لديه حساب على الموقع.

وهناك العديد من هذه المواقع الشهيرة ومن هذه المواقع.

برنامج show caller

برنامج شو كولور هو موقع لمعرفة رقم المتصل من اي دولة يتيح لك التطبيق أن تعرف بيانات من قام بالاتصال بك بعد أن تقوم بتحميل التطبيق من على جوجل بلاي حتى وتثبيته حتى ولم تقم بفتح حساب فيه وتسجيل بياناتك فيه.

يتيح لك التطبيق أن تعرف بيانات من قام بالاتصال بك بعد أن تقوم بتحميل التطبيق من على جوجل بلاي حتى وتثبيته حتى ولم تقم بفتح حساب فيه وتسجيل بياناتك فيه. فمجرد أن تقوم بتثبيت التطبيق تتمكن من البحث عن أي رقم لا تعرفه قام بمضايقتك سواء كان هذا الرقم داخل بلدك أو خارجها.

يوجد ببرنامج شو كولور ميزة وهو عندما يقوم رقم ما لا تعرفه وقام بتكرار الطلب عليك وأنت لا ترغب في الرد عليه لأنه يقوم بمضايقتك في هذه الحالة يتيح لك التطبيق فرض ميزة الحظر وتفعليها.

هذه الميزة تجعل الرقم الذي لا تعرفه ودائم الاتصال بك لا يستطيع أن يتصل بك إذا يعطي رقمك له مرفوع من الخدمة.

كما يمكنك التطبيق من القيام بتسجيل المكالمة التي تدور بينك وبينه حيث يمكنك من تقديم البلاغ بعد تسجيلها للشرطة لعدم مضايقتك مرة أخرى.

يوجد بالتطبيق ميزة كتابه الرقم في القائمة الخاصة بالتطبيق.

تطبيق truecaller

التروكلور هو موقع لمعرفة رقم المتصل من اي دولة حيث يمكنك التطبيق من البحث عن البيانات الخاصة بالرقم سواء كان اسمه أو البلد التي يتواجد فيها إذا وجد له بيانات على موقع تروكولور.

حيث يمكنك التطبيق من البحث عن البيانات الخاصة بالرقم سواء كان اسمه أو البلد التي يتواجد فيها إذا وجد له بيانات على موقع تروكولور. تطبيق تروكولر يمكن أن تحمله مجاني من على جوجل بلاي دون دفع أي رسوم فقط قم بكتابة اسم التطبيق وسيظهر لك في عمليات البحث قم بتحميله فوراً البحث.

ولذلك يعتبر موقع التروكلور من ضمن أكثر المواقع التي يقوم المستخدمين بتحميلها في الحال حيث قام بالتسجيل في الموقع لا يقل عن واحد وسبعة من عشرة بليون رقم مسجل على الموقع.

التطبيق سهل جداً تحميله وسهل التعامل معه فأعداد البحث عنه في تزايد مستمر.

تستطيع تحميل التطبيق بكل سهولة سواء كنت تستخدم الأيفون أو الأندرويد.

تحميل تطبيق Number book

تطبيق نمبر بوك من التطبيقات المستخدمة بكثرة حيث يوجد بهذا التطبيق الكثير من المميزات التي تجعل المستخدم يلجأ إلى تحميله فهو يمكن المستخدم الذي قام بتحميله على جهازه من حذف رقمه نهائيًا من قاعدة بيانات التطبيق أو تعديله بإضافة رقم آخر للمستخدم.

تطبيق نمبر بوك من التطبيقات التي تحفظ أكبر عدد من بيانات المستخدمين.

فعندما يقوم أحد المستخدمين بطلبك تتمكن من معرفة كل المعلومات عن اسم صاحب الرقم والدولة التابع لها.

ويمكن تحمل البرنامج من خلال الضغط هنـــــا مباشرة.

برنامج CIA-APP DE ID

يعتبر هذا البرنامج من ضمن أفضل المواقع التي تمكنك من معرفة اسم صاحب الرقم الذي يقوم بالاتصال بك دون أن تقوم بتسجيله كما أنه يمكنك من معرفة الدولة التي ينتمي إليها هذا الرقم.

هذا التطبيق يجعلك تعرف أي رقم يتصل بك حتى ولم يتم تسجيله على البرنامج فهو يتصل اتصال مباشر بشركة الاتصالات.

فعند استخدام التطبيق تتمكن من معرفة اسم شركة الاتصالات التي ينتمي إليها الرقم ومعرفة اسم الشخص أيضًا بمجرد كتابة الرقم في البحث.

برنامج دليلي

من ضمن البرامج التي تعرفنا اسم صاحب الرقم الذي يقوم بالاتصال بنا.

هذا التطبيق يتم تحميله بكثرة جداً في البلاد العربية مثل سوريا ولبنان ودولة اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمغرب وقطر والأردن ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة البحرين.

أصل هذا البرنامج عربي وجميع من قاموا بتحميله من البلاد العربية أعطوا له نجوم عالية في خانة التقييم.

ومن مميزات هذا التطبيق التي تجعل مستخدميه بتقييمه بنجوم عالية

يمكن تطبيق دليلي محمليه ومستخدميه من عمل نسخ لجميع جهات الاتصال الموجودة على جهازه وحفظها في البريد الإلكتروني بعد أن يقوم المستخدم بإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص به.

إذا قمت بتحميل هذا التطبيق ستجد جميع الأرقام الخاصة بالطوارئ التابعة لكل الدول.

هذا التطبيق يتيح لمحمليه ومستخدميه من معرفه جميع البيانات الخاصة بالشخص سواء كانت اسمه أو الصفحات الخاصة به علة التواصل الاجتماعي من فيس وواتس وإنستجرام.

كما تتمكن من معرفة الصورة الخاصة به التي يضعها على موقع التواصل الاجتماعي.

والبريد الإلكتروني الخاص بصاحب الرقم وأي بيانات أخرى يسجلها صاحب العمل.

عند البحث عن صاحب الرقم الذي قام بطلبك تتمكن من رؤية الأصدقاء الخاص به والمسجلة عنده.

كما أن هذا التطبيق يحمى أيضًا محمليه فعند البحث عن بيانات شخص ما بالرقم الذي معك يقوم التطبيق بإرسال رسالة تخبره أنك هناك شخص ما قام بالبحث عن بياناتك.

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