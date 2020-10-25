موقف رونالدو من المشاركة بـ مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس لخوض مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا التي تُقام اليوم الأحد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2020/2021.

وقالت تقارير صحافية إيطالية إنه سيكون من الصعب على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللحاق بمباراة اليوفي وهيلاس فيرونا وذلك بسبب تعافيه وتواجده بالحجر الصحي حاليًا للتعافي من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسيشارك رونالدو في مباراة يوفنتوس ضد برشلونة الإسباني المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا

وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق يوفنتوس.

وقبل انطلاق المباراة، يحتل فريق يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي، بينما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز الثامن.

يذكر أن يوفنتوس كان تعادل مع فريق كروتوني بالجولة الرابعة بهدف لكل فريق، بينما تعادل هيلاس فيرونا بدون أهداف مع فريق جنوى يوم الاثنين الماضي.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

وقبل انطلاق مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، فاز فريق كالياري على نادي كروتوني برباعية مقابل هدفين، بينما سيواجه بارما فريق سيبزيا، وسيلعب فريق بينيفينتو مع نادي نابولي بينما يواجه فيورنتينا فريق أودينيزي.

يذكر أن المدرب الإيطالي أندريا بيرلو كان تولى تدريب يوفنتوس لمدة عامين خلفًا للمدرب المُقال ماوريسيو ساري.

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