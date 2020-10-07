موقف طريف لـ زوجة بايدن خوفًا عليه من كورونا!

المواطن - متابعة

تتخذ حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، إجراءات مشددة لجعله في مأمن من الإصابة بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، في وقت يستعد فيه لمناظرته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعندما رأت جيل بايدن زوجها واقفًا قريبًا للغاية من الصحفيين خلال تلقيه أسئلتهم، تقدمت وأعادت المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية (77 عامًا) إلى الوراء.

ويتخذ المحيطون بجو بايدن إجراءات مشددة لحماية الرجل، الذي يصف نفسه بأنه “سياسي يتفاعل باللمس”، من الجائحة التي وصلت إلى البيت الأبيض، وأصابت الرئيس دونالد ترامب نفسه.

وأصاب الفزع حملة بايدن لإعلان إصابة ترامب بكوفيد-19، بعد أيام فقط من مناظرته مع نائب الرئيس السابق وجهًا لوجه الأسبوع الماضي. لكن الحملة لا تريد إبعاده عن الناخبين بينما تقترب كثيرًا انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقالت الحملة: إن بايدن سيخضع للفحص عدة مرات أسبوعيًّا، بعد أن كان الفحص مرة واحدة في الأسبوع قبل ذلك.

وبدأ جو بايدن أيضًا وضع كمامته خلال الإدلاء بالتصريحات الخاصة بالحملة حتى وهو يتحدث من منصة يقف وراءها وحده.

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