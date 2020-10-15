موڤي سينما تفتتح أكبر وأحدث مجمع لدور السينما في السعودية

المواطن - الرياض

احتفلت “موڤي سينما”، الرائدة في مجال الترفيه وأول دار سينما مملوكة ومدارة وطنيًا في المملكة، بافتتاح أكبر مجمع دور عرض سينما في المملكة، وذلك في الظهران مول.

حفل الافتتاح الضخم لأكبر صالة سينما في المملكة حضره رئيس بلدية الظهران المهندس محمد بن جاسم الجاسم والرئيس التنفيذي لموڤي سينما الأستاذ سلطان الحكير ومسؤولو برنامج جودة الحياة ومنسوبو هيئة الإعلام المرئي والمسموع وممثلو شركة المراكز العربية ونخبة من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة ومشاهير السوشيال ميديا.

وخلال الحفل، أكد الأستاذ سلطان الحكير علي عزم موڤي سينما علي تحقيق الاستراتيجية بهدف توفير الترفيه المناسب لجميع أفراد المجتمع وذلك بناءً علي الأهداف الموضوعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وقال : “إن افتتاح هذه السينما الجديدة والمميزة بحضور رئيس بلدية الظهران، يدل على التزامنا بتحقيق رؤية المملكة 2030 “برنامج جودة الحياة” وأهداف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لتطوير صناعة السينما في المملكة العربية السعودية”.

ويضم المجمع السينمائي 18 صالة بسعة إجمالية تصل إلي 2368 مقعدًا، تنوعت ما بين صالة دولبي سينما الشهيرة وصالة نظام سامسونج أونكس الأولى من نوعها بشاشة عرض LED وصالة بنظام ” سكرين إكس” تتميز بشاشات ممتدة علي طول الجدران الجانبية بالإضافة إلي 3 صالات للتجربة الفخمة المقدمة من موفي سينما ” سويتس “.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ محمود مرزا، مدير عام التسويق “موڤي سينما” قائلًا:” إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن افتتاح المجمع السينمائي الجديد في الظهران مول، الذي يعد إضافة نوعية لاستثمارات موڤي سينما في السعودية.

وتتواصل مساعينا لتحقيق المزيد من النمو من خلال إنشاء مجموعة واسعة من دور السينما على مستوى المملكة ليتماشى كليًا مع الرؤية التوسعية للشركة ورؤية المملكة 2030. ومع افتتاح هذا المجمع السينمائي والذي يعد الأكبر في المملكة، يزداد عدد صالات العرض السينمائية التابعة “موڤي سينما” لتصل إلى 103 صالات عرض في المملكة موزعة على 6 مدن الرياض وجدة والدمام والأحساء والخبر والظهران.”

وأضاف مرزا: “يتمتع المجمع السينمائي الجديد في الظهران مول بخصائص وإمكانيات عالية، حيث يتوقع له أن يكون من أهم الوجهات الترفيهية في المنطقة الشرقية. ولذا، فقد حرصنا على ألّا ندخّر أي جهد نحو تلبية تطلعات العملاء لتعزيز رضاهم. ومن هذا المنطلق، نتطلع قُدمًا لمنح زوارنا الأعزاء تجربة سينمائية استثنائية مع أحدث الأفلام”.

ويشار إلى أنّ “موڤي سينما” ذات الخبرة في مجال السينما، افتتحت أول موقع لها في مدينة جدة، يوم السبت العاشر من أغسطس 2019.

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