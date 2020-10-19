ميتريتا يُشارك في تدريبات الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شارك المهاجم الروماني ألكسندرو ميتريتا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية للمرة الأولى، مساء اليوم الاثنين.

ميتريتا يُنعش المران:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمشاركة ميتريتا في المران الجماعي اليوم، وسط حفاوة وترحيب من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع المهاجم الروماني مؤخرًا لتدعيم صفوفه على سبيل الإعارة حتى يناير عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيويورك سيتي الأمريكي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ النادي الأهلي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن بالأمس، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب سلمان المؤشر في الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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