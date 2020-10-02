ميزة جديدة من واتساب whatsapp طال انتظارها لمنع المتطفلين

المواطن - متابعة

لطالما كانت الدردشات غير المرغوب بها من الأمور المزعجة في واتساب whatsapp حيث كان العديد يعاني من تطفل الفضوليين وإقحامهم في مكالمات لا علاقة لهم بها.

وبالرغم من أن إصدارات واتساب القديمة كانت تتيح كتم هذه المكالمات لمدة تصل إلى سنة إلا أن الإصدار الجديد أتاح التخلص من المكالمات المزعجة إلى الأبد بالتالي لن يتمكن المزعجون من التواصل معك بعد اليوم.

تحديث واتساب whatsapp الجديد

ووفقاً لمنصة WABetaInfo تتوفر الميزة الجديدة لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب للأجهزة العاملة بنظام أندرويد ويحمل الإصدار الرقم 2.20.201.10.

كما تشمل المزايا الجديدة الأخرى للإصدار التجريبي الحالي إلغاء وظائف الاتصال في الدردشات مع حسابات الأعمال التي تم التحقق منها وفي معلومات الاتصال، ومع ذلك، لا يزال من الممكن الاتصال بالشركات عبر أيقونة الملف الشخصي وقائمة جهات الاتصال، وليس من الواضح حالياً ما إذا كان هذا الخيار سيتم إتاحته للجميع أم أنه مجرد خطأ في التحديث.

معرفة مساحة التخزين

وبإلقاء نظرة عامة على استخدام التخزين، يمتلك مستخدمو برنامج “messenger” طريقة واضحة وبسيطة لمعرفة مقدار المساحة التي تشغلها الملفات على هواتفهم الذكية، وبالتالي فإن هذه الميزة هي الأساس التي سوف تستند إليها ميزة استخدام التخزين في whatsapp إذا كنت تريد تنظيف ملفاتك المخزنة.

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