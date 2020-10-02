ميلانيا ترامب: لديّ أعراض كورونا خفيفة لكنني بحالة جيدة

المواطن - متابعة
قالت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنها لديها أعراض خفيفة لكنني بحالة جيدة.
وأضافت ميلانيا ترامب في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أشكر الأمريكيين على تضامنهم وأتطلع لشفاء سريع”.
في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أنه يجري عملية تعقّب لمخالطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعدما أظهرت الفحوص إصابتهما بكوفيد-19، وفق متحدّث باسم الرئاسة الأمريكية.
وقال جاد دير، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن “عملية تعقّب المخالطين جارية وستصدر الإشعارات والتوصيات المناسبة”.
وكان ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الأسبوع، وتفيد تقارير بأنه شارك في حملة جمع تبرّعات للحملة الانتخابية في نيوجيرزي بعدما تبيّنت إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.
ذات صلة :
99 % من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة مدرستي
جماهير الأهلي تُطالب الإدارة بضم نجم نصراوي: هذا مطلبنا !
مدرب الأهلي يرد على سؤال اقتراب رحيله عن الراقي
توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ورياح نشطة وضباب بعدة مناطق
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments