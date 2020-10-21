نائب أمير الشرقية يطمئن هاتفيًّا على صحة مواطن أصيب في حادث الخبر

المواطن - الشرقية

أجرى نائب أمير الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًّا للاطمئنان على صحة المواطن مشاري المطيري والذي أصيب أثناء حادثة الانهيار الأرضي لمواقف البرج التجاري في محافظة ‎الخبر.

استقبلت اتصال من صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان ال سعود نائب امير #المنطقة_الشرقية للاطمئنان على صحتي ..اسعدني اتصالكم حفظكم الله.. الله يعز دولتنا ويديم عليها نعمه الامن والامان💚 pic.twitter.com/kNlpARDdHK — مشاري المطيري (@msharym6) October 20, 2020

وقال مشاري المطيري عبر حسابه بموقع تويتر: استقبلت اتصالًا من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية للاطمئنان على صحتي.. أسعدني اتصالكم حفظكم الله.. الله يعز دولتنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

ونشر المطيري مقطع فيديو أثناء تلقيه الاتصال من نائب أمير الشرقية.

ووقف الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ميدانيًّا يوم أمس على موقع انهيار سقف أحد المواقف الأرضية التابعة لبرج تجاري بمحافظة الخبر.

ولدى وصوله لموقع الحادث، اطلع على الوضع الحالي والجهود التي بذلتها الجهات المعنية لأعمال البحث والإنقاذ، وذلك بمقر القيادة الميدانية في الموقع، كما استمع لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد عجاب بن سدحان الحربي، عن نتائج العمليات في الموقع التي أسفرت عن إنقاذ ثلاثة من المحتجزين والخدمات الإسعافية التي قدمت لهم، واستمرارية أعمال البحث في الموقع لحين التأكد من عدم وجود محتجزين، فيما استمع سموه لإيجاز عن دور الجهات المشاركة في العمليات وما قدمته من تسهيلات، بالإضافة إلى الجهود التطوعية المشاركة في البحث.

وأكد نائب أمير الشرقية أهمية الالتزام بتعليمات السلامة أثناء عمليات البحث، والحرص على سلامة الجميع، داعيًا الجميع للابتعاد عن موقع الحادثة وأن تقتصر جهود التطوع والمساهمة على الفرق المعتمدة، مشيدًا بجهود جميع الجهات المشاركة من الجهات الأمنية والخدمية والصحية، وفريق الإنقاذ السعودي.

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