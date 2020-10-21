نائب أمير الشرقية يكرم شركة وطنية تبنت مساحة وطن

المواطن - واس

نوه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة المملكة لدعم الحراك الثقافي، وتعزيز دور الفنون في نقل الصورة الإيجابية عن المملكة وإرثها الحضاري والتراثي، وتنمية المواهب الفنية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف المناشط ذات الصلة بالقطاع الثقافي.

جاء ذلك خلال تكريم سموه في مكتبه اليوم لشريك مبادرة مساحة وطن شركة التركي القابضة، حيث تسلم التكريم رئيسها التنفيذي رامي التركي , بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق.

وأكد نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية الشراكة بين القطاعات الثلاثة لفتح الآفاق للمواهب الفنية، وتعزيز إسهامها في مبادرات جودة الحياة، وأنسنة المدن، وترسيخ الهوية الثقافية والعمرانية للمنطقة، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في تحقيق تطلعات المجتمع نحو مدن نابضة بالحياة ، داعياً القطاع الخاص لتبني المزيد من المبادرات.

من جهته بين المهندس المطلق أن هيئة تطوير الشرقية تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية في المنطقة , مشيرا إلى أن مبادرة “مساحة وطن” تتوافق مع سعي الهيئة إلى إرساء التكاملية، وتحفيز الشراكة، والعمل بروح الفريق مع كافة القطاعات للنهوض بالطاقات البشرية في المنطقة، وإبراز ما تزخر به المنطقة من مواهب فنية، وإرث تاريخي، يجعلها وجهة للمهتمين بالفنون والثقافة.

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