نائب رئيس الأهلي يُحذر النصر قبل قمة الثلاثاء

المواطن - محمد سمعه

وجّه ياسر محروس نائب رئيس النادي الأهلي، رسالة تحذيرية لنادي النصر، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الملك.

نائب رئيس الأهلي عينه على النهائي

وغرد ياسر محروس عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله، مبروك للجميع والقادم أجمل، سنقفل صفحة الدوري ونبدأ العمل على ملف التأهل لنهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، فالنا التوفيق”.

وكان الأهلي نجح في الفوز على الوحدة اليوم الخميس في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهدف دون رد، بينما خسر العالمي من فريق التعاون بهدف دون رد سجله الكاميروني لياندر تاوامبا.

مدرب النصر في مرمى هجوم النقاد

وفي سياق آخر، هاجم العديد من النقاد الرياضيين، المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر واللاعبين، وذلك بعد الخسارة اليوم الخميس من فريق التعاون بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع عبدالله بن زنان المتحدث السابق للعالمي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : “فريق ناقص من الدقيقة التاسعة، لا افتكاك ولا روح ولا إحساس بالمسؤولية، مدرب يغير في مراكز اللاعبين، كإدارة وكمدرب لم يختاروا الأجانب بدقة، من يعوض جوليانو وأين اللاعب رقم 10؟ ولماذا يغادر آل عباس؟ ولماذا يعار الحراس ويبقى جونز؟، موسى لماذا لم يرحل؟”.

وأضاف ابن زنان: ” ما يحدث من إدارة النصر والمدرب مهزلة”.

أما الناقد الرياضي عدنان جستنيه فعلّق قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “آه على هذا المشروع، من روّج لهذا المشروع، أصبح مشروع الشرارة، بطولة آسيوية سهلة ضاعت، ست نقاط سهلة في بداية الدوري ضد الفتح والتعاون ضاعت، كله من شرارة ومن هو شرارة يلي روّج المشروع”.

بينما علّق المدرب القانوني والإعلامي محمد الدويش على خسارة النصر قائلًا: “فريق ينقصه لاعب وفريق ينقصه مدرب”.

أما الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل فقال عبر حسابه في “تويتر” : “أقيلوا فيتوريا وتعاقدوا مع الأسماء الموجودة على الطاولة، أعيدوا بيتروس وأعيروا الظهير الكوري الجنوبي، وألغوا عقد موسى، وألغوا إعارة صالح آل عباس، وأعيدوا الثقة لـ يحيى الشهري”.

وتابع المريسل: “اعتقد أن اللاعب الكوري سيكون مفيدًا فنيًا لكن المباراتين الماضيتين أثبتتا أن وجود بيتروس أهم من وجود الكوري وبالإمكان الاستفادة من كيم بالفترة الشتوية أو مع بداية الموسم المقبل”.

وأضاف المريسل: “فيتوريا لم يتعامل بشكل جيد تكتيكيًا في مباراة النصر والتعاون، وغيابات الفريق ليست مبررة، خاصة مع الطرد وتوقيته، وهل سيتم منح فيتوريا فرصة أخيرة أم إقالته قبل مواجهة الأهلي في كأس الملك؟”.

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