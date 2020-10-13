نادي أبها يوقع عقد رعاية مع السعودي الألماني

المواطن - حسن عسيري - أبها

وقعت إدارة نادي أبها الرياضي عقد رعاية مع المستشفى السعودي الألماني كراعٍ طبي لمدة موسم رياضي واحد.

وتم التوقيع بحضور رئيس النادي الدكتور أحمد الحديثي ونائبه عبدالعالي الحربي والرئيس التنفيذي عبدالله رديف، فيما مثل المستشفى السعودي الألماني بعسير الدكتور محمد الشهري المدير التنفيذي وعبدالرحمن الشهراني، وكذلك الدكتور مقبل بن جديع.

وأبدى رئيس النادي الدكتور أحمد الحديثي سعادته بتوقيع العقد، سائلًا الله أن يجعل فيها الخير على النادي، والمزيد من النجاحات في الجانب الاستثماري والرعايات في الأيام القادمة، كما قدم شكره لجميع الحاضرين من الإعلاميين والإعلاميات وأعضاء مجلس الإدارة.

وبعد ذلك تحدث الدكتور محمد الشهري المدير التنفيذي للسعودي الألماني، وقال: نبارك لنادي أبها توقيع الشراكة فمن واجبنا دعم المؤسسات الرياضية المتميزة بإذن الله يقدم نادي أبها في الموسم القادم نجاحات مميزة وتقدم في ترتيب الدوري والمنافسة في أندية آسيا.

ويأتي هذا التوقيع لتفعيل عدد من الجوانب التسويقية والفرص الاستثمارية في منشآت النادي، لتكون رافدًا مهمًّا للنادي في ظل إستراتيجية واضحة لتحقيق تطلعات منسوبي ومحبي النادي.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور عددٍ من الإعلاميين والإعلاميات.

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