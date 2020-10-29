نادي الرواد للفروسية بمحايل يحقق بطولة الالتقاط الأولى

المواطن _ احمد الشهري - محايل

حقق فريق الرواد لالتقاط الأوتاد بنادي الرواد للفروسية بمحافظة محايل عسير المركز الأول في بطولة التقاط الأوتاد الأولي لعام 2020 – 2021 م على مستوى المملكة والتي أقيمت مؤخراً بمركز القرين التابع لمنطقة القصيم.

وأوضح رئيس النادي فايع محمد فؤاد آل زهير أن النادي تأسس عام 1437هـ، وسبق وأن كانت له المشاركة في السباق التأهيلي للقدرة والتحمل واجتياز السباق بمسافة 40 كم بمركز وادي بن هشبل، وتحقيق المركز الرابع في بطولة قفز الحواجز والمقامة في نادي ستارس هورس بأبها، والمشاركة في السباق التأهيلي للقدرة والتحمل للمرة الثانية واجتياز السباق بمسافة 40 كم في وادي بن هشبل، المشاركة في السباق التأهيلي للقدرة والتحمل للمرة الثالثة واجتياز السباق بمسافة 80 كم في بيشة، وتحقيق المركز الرابع للمرة الثانية في بطولة قفز الحواجز المقامة في نادي ستارس هورس بأبها.

وأضاف: قام النادي بتنظيم بطولة قفز حواجز على مستوى المنطقة الجنوبية في محافظة محايل وحقق المركز الثالث في بطولة التقاط الأوتاد بعسير والمنظمة من قبل جامعة الملك خالد بأبها، المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني ال 88 بمحافظة محايل، كما حقق المركز الثاني في بطولة قفز الحواجز على كأس جامعة الملك خالد بأبها، المركز الخامس في بطولة قفز الحواجز على كأس جامعة الملك خالد بأبها، المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث في سباق الخيل (سرعه) بمحافظة بارق.

كما شارك النادي في حفل اختتام فعاليات دورة رؤية وطن بمركز حميد العلاياء، والاحتفاء باليوم الوطني ال 87 بمحافظة محايل عسير، المركز الثالث في بطولة التقاط الأوتاد بعسير (فردي) في مهرجان صهيل الأصايل، المركز الثالث في سباق الخيل (سرعة) في بللسمر، المشاركة في حفل الاحتفاء بخريجي المرحلة الثانوية لعام ١٤٤١هـ بمقر إدارة التعليم بمحافظة محايل، المركز الثالث كأفضل ثلاثة فرسان في بطولة التقاط الأوتاد بنجران على مستوى المملكة، المركز الثالث في بطولة التقاط الأوتاد بجازان، تنظيم مسيرة الاحتفاء باليوم الوطني ال 90 بمحافظة محايل، المركز الأول على مستوى المملكة في بطولة التقاط الأوتاد في القصيم والمنظمة من قبل الاتحاد السعودي للفروسية.

وأشار إلى أن النادي شارك بتوقيع عدد من المبادرات منها توقيع عقد شراكة مجتمعية مع ابتدائية الملك عبدالعزيز بمحافظة محايل. عقد شراكة مجتمعية مع ثانوية الملك فهد بمحافظة محايل، إطلاق مبادرة رعاية مدي الحياة لذوي الإعاقة لراغبين بالمشاركة في أندية الفروسية والتسجيل مجاناً.

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