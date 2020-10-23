‎الرئيسية
الرياضة
“نادي النصر تحت المجهر” .. عوامل أدت إلى ما وصل إليه الفريق
بعد الخسارة من نادي التعاون في الدوري

“نادي النصر تحت المجهر” .. عوامل أدت إلى ما وصل إليه الفريق

2020/10/23
الساعة 12:26 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
120
0
طباعة
“نادي النصر تحت المجهر” .. عوامل أدت إلى ما وصل إليه الفريق جانب من مباراة مباراة نادي النصر والتعاون
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 أفعال فيتوريا تُثير حفيظة جماهير نادي النصر
2 إدارة نادي النصر لم تسلم من الانتقادات

بدأ شعور القلق يثبت أوضاعه في قلوب جماهير نادي النصر وذلك بعد الخسارة من فريق التعاون بهدف دون رد في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وما وصل إليه العالمي ليس وليد الصدفة أو اللحظة، ولكنها عوامل تراكمت وأدت إلى تردي أوضاع الفريق ونتائجه.

أفعال فيتوريا تُثير حفيظة جماهير نادي النصر

وأول هذه العوامل، هو اختيارات فيتوريا لقائمة الفريق التي شاركت في دوري أبطال آسيا 2020، التي أثارت حفيظة الجمهور النصراوي.

أيضًا الغضب استمر وذلك بسبب تغيرات فيتوريا في مراكز اللاعبين خلال مباريات النصر في دوري أبطال آسيا، مع عدم ثبات التشكيل الأمر الذي انعكس سلبًا على الفريق في البطولة الآسيوية.

إدارة نادي النصر لم تسلم من الانتقادات

كذلك إدارة نادي النصر لم تنجُ من الانتقادات، وذلك بسبب تعاقدها مع عدد كبير من الصفقات بفترة الانتقالات الصيفية تخطى العشر صفقات، واتباع مبدأ الكم وليس الكيف، وهو عدم التركيز على ما يحتاجه الفريق الكروي الأول.

وأصبح المطلب الرئيسي لجماهير العالمي هو التخلص من روي فيتوريا في أقرب وقت، خوفًا من خسارة أي لقب يُنافس عليه النصر في الموسم الحالي.

وبعد الخسارة، كانت البداية مع عبدالله بن زنان المتحدث السابق للعالمي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : “فريق ناقص من الدقيقة التاسعة، لا افتكاك ولا روح ولا إحساس بالمسؤولية، مدرب يغير في مراكز اللاعبين، كإدارة وكمدرب لم يختاروا الأجانب بدقة، من يعوض جوليانو وأين اللاعب رقم 10؟ ولماذا يغادر آل عباس؟ ولماذا يعار الحراس ويبقى جونز؟، موسى لماذا لم يرحل؟”.

وأضاف ابن زنان: ” ما يحدث من إدارة نادي النصر والمدرب مهزلة”.

أما الناقد الرياضي عدنان جستنيه فعلّق قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “آه على هذا المشروع، من روّج لهذا المشروع، أصبح مشروع الشرارة، بطولة آسيوية سهلة ضاعت، ست نقاط سهلة في بداية الدوري ضد الفتح والتعاون ضاعت، كله من شرارة ومن هو شرارة يلي روّج المشروع”.

بينما علّق المدرب القانوني والإعلامي محمد الدويش على خسارة النصر قائلًا: “فريق ينقصه لاعب وفريق ينقصه مدرب”.

يذكر أن روي فيتوريا تولى تدريب النصر في 10 يناير 2019، وحقق لقب الدوري وكأس السوبر السعودي مع العالمي.

 

فيتوريا مدرب نادي النصر
روي فيتوريا مدرب النصر

ذات صلة :
  • خسارة مالية كبيرة تُهدد النصر لو أقال فيتوريا
    •
  • رسمياً.. أمريكا توافق على استخدام عقار ريمديسيفير لعلاج ‫كورونا
    •
  • كارتيرون يُجيب .. كيف هزم النصر في 3 خطوات ؟
    •
  • المواطن الناجي من انهيار مواقف الخبر يروي قصة عبارة “يا نعيش سوا أو نموت سوا”
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :