نانسي بيلوسي: الأمريكيون بحاجة إلى التصويت شخصيًا وليس بالبريد

المواطن - متابعة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للصحفيين يوم الخميس إن الأمريكيين بحاجة إلى التصويت شخصيًا في الانتخابات الأمريكية وعدم الاعتماد على بطاقات الاقتراع بالبريد للوصول في الوقت المحدد.

وأوضحت بيلوسي إلى أن ذلك يرجع ذلك جزئيًا إلى تخفيضات إدارة ترامب في خدمة البريد الأمريكية.

ويجب أن تكون عطلة نهاية الأسبوع هذه ممتعة للغاية لمعرفة عدد الأشخاص الذين سيصوتون مسبقًا. آمل ألا يعتمد الناس على البريد لأنهم فعلوا كل ما في وسعهم لتفكيك النظام البريدي”، كما قالت بيلوسي، في إشارة إلى محاولات إدارة ترامب لخفض خسائر النظام البريدي الأمريكي من خلال تبسيط الخدمة وتقليلها.

وأمرت أحكام قضائية في العديد من الولايات الأمريكية دائرة البريد بالتخلي عن خطط خفض التكاليف التي أدت مؤخرًا إلى إبطاء تسليم البريد، مشيرةً إلى احتمال أن تؤدي بطاقات الاقتراع المتأخرة إلى حرمان الناخبين من حق التصويت.

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