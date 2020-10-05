‎الرئيسية
العالم
نانسي بيلوسي: لا يتم إحاطتي بصحة ترامب رغم كوني في خط الخلافة
أكدت أن الوضع يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار قوي

نانسي بيلوسي: لا يتم إحاطتي بصحة ترامب رغم كوني في خط الخلافة

2020/10/05
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
57
0
طباعة
نانسي بيلوسي: لا يتم إحاطتي بصحة ترامب رغم كوني في خط الخلافة
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنه لا يتم إطلاعها على صحة الرئيس دونالد ترامب منذ تشخيص إصابته بـ كوفيد-19 على الرغم من كونها الثانية في سلسلة الخلافة الرئاسية بعد نائب الرئيس مايك بنس.

وقالت بيلوسي خلال مقابلة مع برنامج Face the Nation على شبكة CBS: أحصل على المعلومات مثل أي شخص آخر وذلك عن طريق وسائل الإعلام، أما بالنسبة لمسألة الخلافة، فهي أمر مستمر طوال الوقت لكنها في هذا الوقت للأسف تأتي كأولوية.

وأضافت أنها تتمنى الصحة الجيدة لترامب وتدعو بالشفاء العاجل له كما تأمل أن يكون الموقف بمثابة جرس إنذار قوي له للتعامل بجدية مع الأزمة.

نانسي بيلوسي لا يتم إحاطتي بصحة ترامب رغم كوني في خط الخلافة

تعليق نانسي بيلوسي على أطباء ترامب

وقالت نانسي بيلوسي إن الأطباء الذين يعالجون ترامب يجب أن يقدموا معلومات جديرة بالثقة للجمهور، مضيفة: يجب أن نثق في حكم الأطباء الذين يعالجونه وأنهم لا يقدمون فقط إشعارًا لرضاء الرئيس والصحافة.

وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي لا يزال فيه الرئيس في مستشفى والتر ريد الطبي العسكري الوطني للعلاج بعد نقله إلى هناك يوم الجمعة، ويأمل الأطباء أن يتحسن وضعه ليسمحوا له بالخروج في وقت لاحق من اليوم.

نانسي بيلوسي لا يتم إحاطتي بصحة ترامب رغم كوني في خط الخلافة

 


ذات صلة :
  • ما ينتظر فيتوريا بعد خروج النصر الآسيوي
    •
  • مؤتمر المرونة السيبرانية يناقش حلول أمن المعلومات بالشرق الأوسط
    •
  • فيديو.. الزعاق: خلال هذه الأيام تستعيد الآبار مياهها
    •
  • حريق في مخلفات بأرض فضاء بالرياض
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :