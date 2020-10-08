نبضات القلب الطبيعية للمرأة

نبضات القلب هي عدد الدقات التي يدقها قلبك في الدقيقة الواحدة ومن المعروف أن نبضات القلب الطبيعية للمرأة تختلف عن نبضات الرجل حتى سن المرأة به اختلاف في عدد النبضات.

متابعة معدل قات القلب

لا يمكن أن نهمل في متابعة نبضات القلب حتى إذا كان هناك أمراض نعالجها وسيذكر لنا موقع المواطن طريقة قياس نبضات القلب ومعدل النبضات أثناء الرياضة وأثناء الراحة ومعدل النبضات للمرأة وكيف يمكن أن أحافظ على صحة قلبي من الأمراض.

طريقة قياس نبضات القلب ومعدل النبضات أثناء الرياضة وأثناء الراحة ومعدل النبضات للمرأة وكيف يمكن أن أحافظ على صحة قلبي من الأمراض. لابد من قياس نبضات قلبك ومعرفة إذا كان هذا المجهود يؤثر على قلبك أم لا يجب متابعة نبضات قلبك في أوقات جلوسك على كرسي بدون مجهود وعليك قياس دقات القلب في أوقات ممارسة الرياضة لتجنب المجهود الزائد على قلبك.

كيف أقوم بقياس نبضات قلبي

إذا أردت في متابعة دقات قلبك وقياسها حتى تتمكن من ملاحظتها عليك بإتباع الخطوات الأتية:

ستخدم في القياس أصابعك السبابة والوسطى.

قم بوضع أصبعك السبابة والوسطى على معصم اليد أو منطقة الرقبة من الجانب الأيمن.

تحسس نبض الشريان الكعبري الذي ينبض في معصم اليد.

قم بوضع أصابعك السبابة والوسطى والضغط البسيط دون أن تعيق حركة النبض بضغطة شديدة.

تأكد أنك تقوم بقياس النبط بأصبعين السبابة والوسطى لأن أي صابع أخر وخاصة صابع الإبهام له نبض خاص به.

بعد ذلك ستشعر بوجود نبضات قم بعدها لمدة دقيقة.

إذا كنت تستصعب الأمر قم بعد عدد نبضات القلب لمدة ثلاثين ثانية ثم قم بضربها في اثنين.

الوقت المناسب لقياس نبضات القلب في فترة الراحة

إذا رغبت في قياس دقات قلبك في فترة الراحة لابد من قياسها في الصباح البكر عند بداية ما تقوم من الفراش وقبل بذل أي مجهود يؤثر في سرعة نبضات القلب.

ويجب أن تكون نائم عدد فترات كافية من النوم لا يقل عن ثماني ساعات.

كل يوم تستيقظ فيه قم بقياس دقات قلبك ومتابعتها أستمر في عمل ذلك لمدة أسبوع تقريبًا.

ذكرت دراسة أمريكية من معهد القلب الأمريكي أن معدل دقات القلب في الدقيقة الواحدة هو مائة نبضة وهذا في وقت الجلوس وعدم بذل أي مجهود.

قياس دقات القلب عند ممارسة النشاط الرياضي

إذا رغبت في قياس دقات قلبك عند ممارسة التمرين الرياضي الخاص بك لابد من قياسه بعد أن تتوقف عن التمرين لفترة من ثلاث لأربع ثواني حتى تستقر دقات القلب بين السرعة والهبوط.

وإذا رغبت في قياس نبضات القلب دون ممارسة توقف التمرين الخاص بك يمكنك قياسها من خلال أجهزة حديثة تقوم بقياس معدل ضربات القلب حتى وإنك تقوم بمزاولة تمرينك الرياضي دون توقف ومن هذه الأجهزة المشاية الكهربائية التي تسجل عدد ضربات قلبك على حسب جريك وسرعتك في الدقيقة من خلال وضع يدك على جهاز يتحسس نبضات القلب بها.

دراسة الولايات المتحدة لعدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة للرياضي

هناك دراسة أمريكية تبين عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة عند ممارسة التمرين الرياضي على النحو الآتي:

إذا رغبت في قياس نبضات قلبك وكنت من الشباب عمرك خمسة وعشرين عام كان معدل نبضات قلبك بين مائة ومائة وسبعون نبضة في الدقيقة الواحدة عند ممارسة لتمارينك الرياضية.

وإذا كنت ترغب في قياس عدد ضربات قلبك وكنت في عمر الثلاثون عام وتريد معرفة عدد نبضات قلبك خلال التمرين الرياضي فهو يكون بين الخمسة وتسعين إلى مائة اثنان وستون نبضة في الدقيقة الواحدة على حسب تقرير الجمعية الأمريكية للقلب.

وذكرت الجمعية الأمريكية للقلب أن الأشخاص الذي يكون أعمارهم في الخمسة والثلاثون ويريدون قياس دقات قلبهم أثناء ممارسة التمارين الرياضية تتراوح عدد دقات القلب بين خمسة وتسعين إلى مائة اثنان وستين نبضة في الدقيقة الواحدة.

كما إذا كان سنك في عمر الأربعينيات تتراوح دقات القلب بين التسعين والمائة ثلاثة وخمسين دقة في الدقيقة عند ممارسة التمرين الرياضي.

وإذا رغبت في قياس دقات قلبك أثناء ممارسة التمرين الرياضي وكان عمرك خمسة واربعون عام فإنها تكون بين ثمانية وثمانون إلى مائة تسعة واربعون نبضة في الدقيقة عند ممارستك التمارين الرياضية.

وإذا كنت ترغب في قياس ضربات قلبك أثناء ممارسة التمارين الرياضي وكان عمرك خمسة وخمسون عام فسيكون معدل نبضات القلب ثلاثة وثمانون إلى مائة وأربعون نبضة في الدقيقة.

ما هي نبضات القلب الطبيعية للمرأة

أثبت الدراسات بعد إجراء التجارب على 600 سيدة أن معدل نبضات القلب الطبيعية للمراة تختلف باختلاف العمر فكل عمر له نبضات طبيعية خاصة به.

تختلف باختلاف العمر فكل عمر له نبضات طبيعية خاصة به. نبضات القلب الطبيعية للمراة الثلاثينية تختلف عن نبضات القلب الطبيعة للمرأة الخمسينية.

الثلاثينية تختلف عن نبضات القلب الطبيعة للمرأة الخمسينية. وقد ذكرت هذه التجربة أن 600 سيدة قاموا ببذل مجهود وهم لا يشتكون من أي أمراض في القلب فوجدوا:

نبضات القلب الطبيعية للمرأة في عمر الخامسة والأربعون هو مائة نبضة في الدقيقة.

في عمر الخامسة والأربعون هو مائة نبضة في الدقيقة. بينما نبضات القلب الطبيعية للمراة في سن السبعين بلغ مائتان وعشرون نبضة في الدقيقة.

كيف يمكن الحفاظ على صحة القلب؟

حتى يمكنك أن تحافظ على قلبك من أي أمراض لابد من إتباع الطرق الآتية:

إتباع نظام غذائي صحي يبعد عن الدهون والأملاح والنشويات العالية والسكريات.

عد زيادة الوزن الزيادة المفرطة.

عدم شرب الكحول والالتجاء للتدخين.

أن تحافظ على هدوئك والبعد عن الضغط النفسي.

تجنب العمل الشاق الذي يجهد القلب.

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