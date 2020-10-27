نتائج القبول المبدئي على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة جندي.

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر التوظيف ).

تعليمات الحضور للمقبولين على وظائف الأمن الدبلوماسي

الحضور بالزي الرياضي في مدينة التدريب الأمن العام بمدينة الرياض حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار المستندات التالية:

إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (أبشر – توظيف).

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

إحضار أصل الشهادة الدراسية وصورة مصدقة منها.

إحضار أصل الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية في حال تقديمها على بوابة (أبشر – توظيف) مع صور منها.

إحضار (4) صور حديثة (6X4) مكشوف الرأس.

إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

ملاحظة:

التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد وفق الإجراءات الطبية.

التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

يمنع دخول الجوالات إلى مقر لجنة القبول والتسجيل كما يمنع اصطحاب المرافقين.

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