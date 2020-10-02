نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2020/ 2021

المواطن - محمد سمعه

أسفرت قرعة دور المجموعات لـ بطولة الدوري الأوروبي موسم 2020/ 2021 عن مواجهات قوية، وذلك بعد أن تم عقدها اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي:

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: ” المجموعة الأولى مكونة من سيسكا صوفيا البغاري، روما الإيطالي، يونج بويز السويسري، كلوج الروماني”.

المجموعة الثانية مكونة من آرسنال الإنجليزي ورابيد فيينا النمساوي ومولدي النرويجي ودوندالك الأيرلندي.

المجموعة الثالثة مكونة من باير ليفركوزن الألماني وسلافيا براغ التشيكي ونيس الفرنسي وهابويل بئر السبع الإسرائيلي.

المجموعة الرابعة مكونة من ليخ بوزان البولندي، رينجرز الأسكتلندي، ستاندر دوليياج البلجيكي، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الخامسة مكونة من آيندهوفن الهولندي وباوك اليوناني وغرناطة الإسباني وفريق أومونيا القبرصي.

المجموعة السادسة مكونة من ريال سوسيداد الإسباني ونابولي الإيطالي وألكمار الهولندي ورييكا الكرواتي.

مجموعة فريق ميلان الإيطالي:

المجموعة السابعة مكونة من سيلتيك الأسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي وميلان الإيطالي وليل الفرنسي.

المجموعة الثامنة مكونة من قرة باغ الأذربيجاني وفياريال الإسباني ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وسيوا سبور التركي.

المجموعة التاسعة مكونة من توتنهام الإنجليزي ولودوجوريتس البلغاري ولاسك النمساوي وأنتويرب البلجيكي.

المجموعة العاشرة مكونة من سيسكا موسكو الروسي ودينامو زغرب الكرواتي وفينورد الهولندي وفولفسبرجر النمساوي.

المجموعة الحادية عشرة مكونة من جينت البلجيكي وريد ستار الصربي وهوفنهايم الألماني وسلوفان ليبيريتس التشيكي.

المجموعة الثانية عشرة في الدوري الأوروبي مكونة من سبورتينج براجا البرتغالي وليستر سيتي الإنجليزي وآيك أثينا اليوناني وفريق زوربا اليوناني.

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